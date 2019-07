Ierse premier: “Harde brexit kan leiden tot hereniging van Ierland” LH

27 juli 2019

12u24

Bron: Belga 0 Een harde brexit zou kunnen leiden tot een hereniging van Ierland en het Verenigd Koninkrijk ondermijnen. Dat heeft de Ierse premier Leo Varadkar vrijdag gemeld, aldus verschillende media. "Indien er een brexit komt zonder akkoord, zullen meer mensen in Noord-Ierland de unie in vraag stellen", zei hij.

"Een van de dingen die het Verenigd Koninkrijk echt kunnen schaden is, ironisch gezien, een harde brexit", aldus Varadkar in een toespraak voor studenten aan een zomeruniversiteit.



De nieuwe Britse premier Boris Johnson wil het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie leiden, indien nodig zonder akkoord. Het huidige akkoord, dat nog door zijn voorgangster Theresa May is onderhandeld maar nooit door het Britse parlement is geraakt, is voor hem geen optie. Vooral de backstop - de noodoplossing die het probleem met de Ierse grens opvangt door de Britten tijdelijk in de Europese douane-unie te houden - is Johnson een doorn in het oog.

Varadkar is wel een voorstander van dat noodplan, dat ervoor moet zorgen dat er na de brexit niet opnieuw grenscontroles komen aan de de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Die zouden dan weer kunnen leiden tot een heropflakkering van het geweld tussen pro-Ierse katholieken en unionistische protestanten in Noord-Ierland.

Mensen die we zouden omschrijven als gematigde nationalisten of katholieken zullen kijken in de richting van een verenigd Ierland Iers premier Leo Varadkar

Een harde brexit zonder backstop zal ervoor zorgen dat meer mensen iets gaan voelen voor een verenigd Ierland, aldus Varadkar. “Mensen die we zouden omschrijven als gematigde nationalisten of katholieken, die min of meer gelukkig waren met de status quo, zullen kijken in de richting van een verenigd Ierland", zei hij. "Ik denk dat we meer en meer liberale protestanten en unionisten gaan hebben die zich de vraag zullen stellen waar ze zich het beste thuisvoelen. Is dat in een nationalistisch Verenigd Koninkrijk, waar zaken als de doodstraf mogelijk opnieuw worden ingevoerd, of als een deel van een gezamenlijk Europees thuisland en als een deel van Ierland?"



Nog vrijdag verklaarde de Ierse vicepremier Simon Coveney dat Johnson zijn land "op ramkoers met de EU zet".