Ierse politie arresteert veertigjarige man in zaak van 39 overleden migranten in Engelse koelwagen AH

21 april 2020

15u51

Bron: Belga 0 Een man die door de Engelse politie wordt gezocht in de zaak van de 39 Vietnamese migranten die stierven in een koelwagen, is in Ierland gearresteerd. Hij stond dinsdag terecht voor een High Court in Dublin in verband met een mogelijke uitlevering.

De veertigjarige Ronan Hughes werd maandagavond aangehouden in zijn woonplaats Monaghan, aan de grens met Noord-Ierland. Hij staat onder een Europees aanhoudingsbevel voor 39 beschuldigingen van doodslag en hulp bij illegale immigratie. Op 23 oktober werden er in Grays in een koelcontainer 39 lichamen van Vietnamezen, onder wie twee jongens van vijftien jaar, gevonden. Ze waren omgekomen door verstikking en oververhitting. De container was na verscheping vanuit Zeebrugge in de haven van Purfleet opgehaald.

Hughes hield dinsdag tijdens zijn verschijning voor de rechtbank in Dublin de kaken op elkaar. Zijn proces voor uitlevering gaat op 1 mei voort.

Vijf mensen staan onder verdenking

In het kader van de zaak werden al verschillende arrestaties verricht. In totaal zijn vijf mensen in verdenking gesteld. De chauffeur van de vrachtwagen, de 25-jarige Maurice Robinson, pleitte begin april in Londen schuldig aan doodslag.

Een groot deel van de slachtoffers was afkomstig uit een arme regio in het centrum van Vietnam. Ze leefden er van de landbouw, visvangst of werkten in de industrie. De families betaalden vaak duizenden dollars om via clandestiene kanalen in Groot-Brittannië te geraken, waar ze hoopten een beter betaalde job te vinden.

Lees ook: Nieuwe verdachte aangeklaagd voor 39 doden in koelwagen