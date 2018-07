Ierse piloten Ryanair staken op 12 juli RPM

03 juli 2018

17u17

De Ierse piloten van luchtvaartmaatschappij Ryanair gaan op 12 juli staken. De piloten zijn het onder meer niet eens met de manier waarop hun werkgever piloten verdeelt over de andere Europese bases en stemden vandaag in Dublin met overgrote meerderheid in met staakacties. Dat melden diverse media online.

De werkonderbreking midden in het drukke zomerseizoen zal 24 uur duren. Mogelijk volgen er ook nog andere stakingsdagen, maar dat zal pas later duidelijk worden.

Ierland is overigens niet het enige land waar het personeel van Ryanair zich roert. In Duitsland stemmen de piloten binnenkort over mogelijke stakingen in een dispuut over salarissen en arbeidsvoorwaarden.

Ryanair erkende vorig jaar voor het eerst in zijn 32-jarig bestaan vakbonden. Daarmee wist het luchtvaartbedrijf in december een geplande staking van Ierse piloten af te wenden.