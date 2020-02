Ierse nationalisten van Sinn Féin willen linkse regering vormen, centrumrechtse partij sluit gesprekken niet langer uit TT

10 februari 2020

12u48

Bron: Reuters 0 De Ierse nationalistische partij Sinn Féin, die als winnaar uit de bus is gekomen in de parlementsverkiezingen van zaterdag, wil graag een linkse regering op de been brengen. Maar partijlijder Mary Lou McDonald wil ook met de twee andere grote partijen Fine Gael en Fianna Fáil spreken. Alvast die laatste sluit gesprekken met Sinn Féin niet langer uit.

De partij Sinn Féin is niet onomstreden, aangezien ze tot voor kort werd gezien als de politieke tak van de gewapende verzetsgroepering IRA (Irish Republican Army). De partij heeft als belangrijkste programmapunt de hereniging met Noord-Ierland en pleit onomwonden voor een referendum over de kwestie. Net om die reden weigeren Fine Gael en Fianna Fáil tot nog toe met Sinn Féin te spreken.

Maar daar komt mogelijk verandering in: de partij behaalde zaterdag een historische verkiezingsoverwinning door ineens de grootste partij van het land te worden. Met 24,5 procent verdubbelde ze haar stemmenaantal bijna, vooral ten koste van de regerende centrumrechtse Fine Gael van premier Leo Varadkar. Die zakte bijna vijf procentpunt tot 20,9 procent. De centrumrechtse oppositiepartij Fianna Fáil zakte 2 procentpunt tot 22,2 procent.

Vooral Ierse jongeren lijken het gehad te hebben met de traditionele machtswissels tussen Fine Gael en Fianna Fáil, die elkaar sinds mensenheugnis afwisselen in de regering. Het linkse Sinn Fein vormt dan een alternatief, zeker bij de jongere generatie bij wie de partij niet langer meteen de herinnering aan het politieke geweld van de vorige decennia oproept. Tot aan het vredesakkoord van 1998 vielen bij de Ierse Troubles zeker 3.600 doden.

“Historische revolutie”

Wat de stemmen uiteindelijk opleveren voor het aantal zetels, valt wel nog af te wachten. Door het aparte kiesstelsel in het land en het feit dat Sinn Féin zelf verrast lijkt door haar overwinning en zelfs niet in elk district kandidaten had ingediend, halen Fine Gael en Fianna Fáil uiteindelijk mogelijk toch nog meer zetels.

Sinn Féin, dat het heeft over een historische revolutie, zegt vanmorgen graag een linkse regering te willen vormen en daar snel gesprekken voor te willen opstarten. Partijleider Mary Lou McDonald sloot echter gesprekken met Fine Gael en Fianna Fáil niet uit. “Mijn eerste werk is samen met andere partijen kijken of we de zetels hebben of niet, en of er politieke wil is een regering te vormen zonder Fine Gael of Fianna Fáil.” Eerder zei McDonald dat “weigeren te spreken met een partij die een kwart van de kiezers vertegenwoordigt, fundamenteel ondemocratisch” zou zijn.

Die laatste partij klonk vanmorgen alvast iets voorzichtiger in haar weigering met Sinn Féin te spreken. Gesprekken over een coalitieregering zijn “absoluut voorbarig”, klonk het vanuit de partij, maar er kan wel gepraat worden. “We gaan dat niet weigeren, maar laat het duidelijk zijn dat er nog bijzonder moeilijke hordes zijn.”