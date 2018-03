Ierse ex-presidente McAleese verguist Vaticaan: "Imperium van vrouwenhaat" kg

08 maart 2018

14u53

Bron: Belga 1 De voormalige Ierse presidente Mary McAleese heeft de "vrouwenhaat" van het Vaticaan aangekaart voor een bijeenkomst naar aanleiding van Wereldvrouwendag over de rol van de vrouw in de Katholieke Kerk.

"De Katholieke Kerk is een van de laatste grote bolwerken van misogynie. Het is een imperium van vrouwenhaat", zei de 66-jarige politica tijdens een persconferentie voor de conferentie Voices of Faith in Rome. Normaal is het Vaticaan gastheer van de conferentie, maar dit jaar niet omdat het Vaticaan bezwaar aantekende tegen de aanwezigheid van McAleese, die een uitgesproken campagnevoerder voor homorechten en vrouwelijke priesters is.

"Wat mij nog het meest beangstigt, is dat de hiërarchie Christus heeft gereduceerd tot een veeleer onaantrekkelijke politicus, die vrouwonvriendelijk, homofoob en anti-abortus is", zei McAleese. Tijdens haar toespraak in de Foreign Press Association in Rome uitte ze kritiek op de "betuttelende platitudes over vrouwen die we van een opeenvolging van pausen en kardinalen hebben gehoord".