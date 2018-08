Ierse aartsbisschop wil dat paus meer doet tegen seksueel misbruik Redactie

19 augustus 2018

21u06

De aartsbisschop van Dublin heeft paus Franciscus opgeroepen om openlijk te spreken over de katholieke structuren die seksueel misbruik hebben gefaciliteerd. "Het volstaat niet om sorry te zeggen", vindt Diarmund Martin. "Structuren die misbruik toelieten of vergemakkelijkten, moeten voor altijd afgebroken worden."

Volgende week vindt het eerste pauselijke bezoek aan Ierland in vier decennia plaats. De kerkvorst zal in Dublin de Wereldgezinsdagen bijwonen, die om de drie jaar plaatsvinden. Het vorige bezoek van de paus aan Ierland, dat van Johannes Paulus II in 1979, bracht 2 miljoen Ieren op de been. Wellicht zullen het er nu minder zijn.