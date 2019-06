Iers dorp in lockdown voor bezoek Trump FVI

04 juni 2019

10u39

Bron: ANP 0 De omgeving rond het Ierse dorp waar president Donald Trump woensdag naartoe gaat is circa 72 uur lang vrijwel hermetisch afgesloten. Honderden Ierse agenten en militairen, ingehuurde particuliere beveiligers en vierhonderd Amerikaanse veiligheidsmensen schermen de streek rond een luxueus hotel en golfbaan in Doonbeg aan de Atlantische Oceaan af.

Het complex is eigendom van een onderneming van Trump die er na zijn bezoek aan Groot-Brittannië verblijft tot hij teruggaat naar Washington. Trump vliegt vanaf Shannon Airport, 40 kilometer ten oosten van Doonbeg, donderdag naar de herdenking van D-day in Frankrijk en keert ook weer terug naar Doonbeg. De plaatselijke politie heeft gewaarschuwd dat de streek vrijwel afgesloten blijft tot zaterdag wanneer Trump na een partijtje golf weer naar Washington is vertrokken.

Trump ontmoet de Ierse premier Leo Varadkar woensdagavond op het vliegveld Shannon. Ierse media berichtten dat Trump Varadkar naar zijn hotel in Doonbeg had uitgenodigd, maar dat de Ierse regeringsleider de uitnodiging afsloeg. In het dorp Doonbeg zijn er geen klachten over de veiligheidsmaatregelen. Inwoners hopen dat de populaire werkgever Trump ''die Doonbeg weer groot maakt'' uit zijn 'resort' komt en het dorp bezoekt.