Ierland verlengt coronamaatregelen tot 5 mei

10 april 2020

18u31

Bron: Belga 0 De Ierse regering verlengt de lockdownmaatregelen tot en met 5 mei. Dat heeft de Ierse premier Leo Varadkar bekendgemaakt. Officieel zijn al meer dan 6.000 mensen in het land besmet met het coronavirus. Meer dan 260 patiënten bezweken al aan de gevolgen van de longziekte.

In Ierland zijn de scholen al sinds 12 maart dicht. Eind maart ging het land dan in een soort lockdown, vergelijkbaar met de maatregelen in ons land. De Ieren mogen sinds 27 maart enkel nog de woning verlaten om te gaan werken, boodschappen te doen, naar de dokter te gaan of aan lichaamsbeweging te doen in de buurt.

De Ierse gezondheidsexperten hebben de overheid aangeraden die maatregelen nog zeker tot en met 5 mei aan te houden. "De regering heeft dat aanvaard", kondigde premier Leo Varadkar vrijdagmiddag aan op een persconferentie die live op televisie te volgen was. De lockdown zou in eerste instantie komende maandag opgeheven worden, maar de tijd is daarvoor nog niet rijp, zei de premier. "We weten dat wat we doen moeilijk is, maar we moeten doorgaan. Wat voor bepaalde mensen misschien een ongemak is, kan het leven van anderen redden", sprak Varadkar, zelf arts van opleiding, de bevolking moed in. "Ik roep iedereen op te doen wat hij moet doen."

