Ierland stopt Covid-19-werkloosheidsuitkering voor wie in buitenland op vakantie gaat NLA

30 juli 2020

10u53

Bron: The Independent 6 Ierse (tijdelijk) werklozen die tegen de adviezen van Volksgezondheid in toch naar het buitenland vliegen voor een vakantie, krijgen tijdens de vakantieperiode en de verplichte 14-daagse quarantaine achteraf geen werkloosheidsuitkering meer van de overheid. Inmiddels zijn al 104 Ieren hun corona-uitkering verloren. Dat schrijft de Ierse overheid in een persbericht.

Zowel de Ierse politiedienst als maatschappelijk werkers controleren de gegevens van vakantiegangers die op de luchthavens vertrekken. Wie een werkloosheidsuitkering ontvangt, verliest die tijdelijk.

Volgens het Ierse departement van Sociale Zekerheid zijn er zo 104 gevallen op de luchthavens aangetroffen die nu hun corona-uitkering kwijt zijn. De werkloosheidsuitkering wordt niet betaald aan mensen die in het buitenland op vakantie gaan of die 14 dagen in verplichte quarantaine gaan na hun vakantie.



Onmiddellijk na de lockdown in maart voorzag de Ierse overheid een werkloosheidsuitkering tijdens de pandemie. Mensen die daarvoor in aanmerking komen, krijgen tot 350 euro per week.

Ook werkzoekenden die al voor de pandemie een werkloosheidsuitkering kregen, riskeren die te verliezen. De Ierse minister van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid, Leo Varadkar, zei dat als een werkloze “niet oprecht op zoek is naar werk, ze hun uitkering kunnen verliezen”.

Groene lijst

Ierland heeft een van de strengste reisbeperkingen van Europa. Het kabinet van Varadkar publiceerde vorige week een lijst met groene zones van landen die veilig zijn om naartoe te reizen. De Ieren wordt in ieder geval aangeraden om niet-essentiële reizen te vermijden. Op de lijst staan 15 landen, waaronder Italië, Griekenland en Malta. België staat niet op de lijst.