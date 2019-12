Ierland in shock door intimidaties in maffiastijl: van varkenskop voor de deur tot ontvoering en barbaarse foltering Redactie

06 december 2019

13u59

Bron: The Guardian, BBC, Sky News 2 Kevin Lunney (50) werd in september op brutale wijze ontvoerd en gefolterd. Lunney, vader van zes kinderen, is COO van QIH, een holding die ooit toebehoorde aan Séan Quinn (71). Vraag is of deze Ierse gevallen miljardair achter de maffia-achtige intimidaties zit waarvan ook andere QIH-directeuren het slachtoffer werden.

Voor het eerst hebben de Ierse en Noord-Ierse politie zelfs samen een onderzoekscel opgericht. Dit om na te gaan wie de opdrachtgever was van de ontvoering en foltering van Kevin Lunney op 17 september. Lunney is een van de vijf directeurs van Quinn Industrial Holdings (QIH). De vijf, onder wie ook ook Lunneys broer Tony, kwamen vijf jaar geleden aan het hoofd van QIH, nadat stichter Séan Quinn in 2011 failliet was verklaard. Een jaar later moest hij drie maanden de cel in, omdat hij medewerking aan het gerecht weigerde.

Quinn had zich verslikt in de financiële crisis van 2008 en verloor zo zijn hele imperium, dat hij sinds 1973 had opgebouwd in de grensstreek van Ierland en Noord-Ierland. Ooit was hij de rijkste man van het eiland - en de 177ste rijkste van de wereld - met een vermogen van 4,7 miljard euro. Na zijn val bleef hij lokaal wel een held omdat hij voor werkgelegenheid in de regio had gezorgd.

Aanvankelijk hielden de vijf zakenmannen die het roer overnamen Séan Quinn uit respect nog aan boord. Maar toen bleek dat Quinn zich niet kon schikken in zijn nieuwe rol, werd hij in 2016 alsnog bedankt voor bewezen diensten.

Laatste waarschuwing

Op 17 september van dit jaar werd Kevin Lunney niet ver van zijn huis bij Derrylin in het Noord-Ierse graafschap Fermanagh gewelddadig ontvoerd. De daders sneden met een mes in zijn gezicht, braken zijn been, trokken zijn vingernagels uit, overgoten hem met bleekwater, en kerfden de letters QIH op zijn borst. Ze dumpten zijn bebloede lichaam ergens aan een weg net over de grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland. Dankzij een tractor die voorbijkwam, overleefde Lunney de vreselijke folteringen. De krant The Irish Times kreeg nadien een anonieme brief toe waarin stond dat de ontvoering “de laatste waarschuwing” was. En ook de niet mis te verstane woorden: “We hadden Kevin makkelijk kunnen doden”.

Lunney is niet het enige slachtoffer van intimidatie. Sinds 2011 werden er al 70 incidenten gerapporteerd, waaronder: een varkenskop voor de deur, voertuigen die gestolen en in brand gestoken worden, scheldgroepen op Facebook, borden langs de weg die de vijf bestuurders verraders en zakkenvullers noemen. In februari nog brak een man in de cafetaria van een tankstation Lunneys neus en gooide kokend water in het gezicht van Dara O’Reilly, CFO van QIH. In mei dreigde iemand met “een definitieve oplossing”.

Barbaars

Het anders zo pittoreske decor van de grensstreek lijkt verworden tot een soort van niemandsland waar geen juridische wetten meer gelden. Een plaatselijke priester, Oliver O’Reilly, noemde de daders ‘the untouchables’. O’Reilly veroorzaakte ophef toen hij op 29 september de marteling van Lunney omschreef als “een moderne vorm van kruisiging”, dicht aanleunend bij de tactieken van IS. Hij had het ook over een ‘godfather’ die de intimidatiecampagne tegen de QIH-directeurs leidde. De priester moest na zijn preek bescherming aanvragen.

Séan Quinn, zelf vader van vijf, besefte dat er in zijn richting zou worden gekeken en veroordeelde de folteringen meteen. Hij noemde ze “barbaars” en ontkende formeel elke betrokkenheid.

Op 21 november werden vier mannen opgepakt op beschuldiging van de ontvoering en foltering van Kevin Lunney. Begin vorige maand was een hoofdverdachte, beroepscrimineel Cyril McGuinness, tijdens een huiszoeking op zijn adres in Derbyshire aan een hartaanval gestorven.