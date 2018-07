Ierland houdt referendum over rol van vrouw in het huishouden kv

05 juli 2018

20u43

Bron: Reuters 0 De Ierse regering wil een referendum organiseren over de verwijdering van een omstreden clausule uit de grondwet. Die clausule beklemtoont het belang van het "huiselijke leven" van de vrouw en stelt dat vrouwen zich in de eerste plaats aan hun huishoudelijke taken moeten wijden in plaats van een job te vinden buitenshuis.

De Ierse grondwet, die bol staat van de referenties naar de traditionele christelijke ethos van het land, bevat momenteel een clausule die stelt dat "een vrouw erkent dat ze dankzij haar leven binnen het huishouden, de staat een steun biedt zonder dewelke het gemeenschappelijk goed niet kan bereikt worden". Een tweede clausule verplicht de staat "ernaar te streven dat moeders niet verplicht worden om te gaan werken uit economische noodzaak en zo hun plichten in het huishouden verwaarlozen".

Het artikel ondermijnt het doel van vandaag om echte gendergelijkheid te bereiken door te garanderen dat vrouwen echte keuzes hebben over wat ze met hun leven doen. Charlie Flanagan, Iers minister van Justitie

De overheid keurde vandaag een motie goed om de verouderde bepaling uit de grondwet te laten schrappen en kondigde het referendum aan.

"Meer dan 80 jaar nadat de grondwet formeel werd aangenomen, is het duidelijk dat er voor artikel 41.2 geen plaats is in onze grondwet", deelde minister van Justitie Charlie Flanagan mee in een verklaring. "Het ondermijnt het doel van vandaag om echte gendergelijkheid te bereiken door te garanderen dat vrouwen echte keuzes hebben over wat ze met hun leven doen."

Het omstreden wetsartikel kreeg al veel kritiek, waaronder van het VN-comité voor de Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen.

Het referendum zal plaatsvinden in november, op dezelfde dag als de Ierse presidentsverkiezing. Tegelijkertijd zal er ook een referendum gehouden worden over de verwijdering van blasfemie (godslastering) als misdrijf uit de grondwet.

Katholieke kerk verliest invloed

De referenda kaderen in pogingen om de Ierse conservatieve grondwet uit 1937 te updaten naar een handvest dat een meer seculiere en sociaal liberale bevolking reflecteert.

Ierland was lange tijd een van de meest conservatieve landen van Europa, maar de voorbije jaren verloor de Katholieke Kerk er sterk aan invloed. In 2015 werd na een referendum al het homohuwelijk goedgekeurd en eerder dit jaar werd abortus in het land gelegaliseerd.