Ierland houdt nieuw referendum om straf op blasfemie uit grondwet te halen

12 juni 2018

23u58

Bron: Reuters 1 Ierland zal in oktober een referendum houden om de straf die op blasfemie staat uit de grondwet te halen. Dat zegt minister van Justitie en Gelijkheid Charlie Flanagan.

De Ierse regering heeft ingestemd met de voorbereiding van een wetsvoorstel dat de straf op godslastering verwijdert uit de grondwet als onderdeel van een verbintenis tot constitutionele hervormingen. Het referendum zal waarschijnlijk op dezelfde dag als de presidentsverkiezingen worden gehouden.

De ministers zien het abortusreferendum van vorige maand als een mijlpaal op het pad naar sociale verandering in het land, dat decennialang een van de meest sociaal conservatieve landen van Europa was. Na het blasfemie-referendum zou eventueel nog een referendum kunnen volgen over de positie van de vrouw thuis.

“Dit is een belangrijke stap voor Ierlands internationale reputatie”, aldus Flanagan. “Als we deze wet uit onze grondwet schrappen, sturen we een sterk signaal uit naar de rest van de wereld dat de wet tegen blasfemie de Ierse waarden niet reflecteert en dat we niet geloven dat zulke wetten zouden moeten bestaan.”

