Ierland heeft na vier maanden onderhandelen regering, maar zonder grote winnaar Sinn Fein

27 juni 2020

00u11

In Ierland komt er meer dan vier maanden na de verkiezingen een nieuwe regering. De twee klassieke centrumpartijen gaan voor het eerst samen een regering vormen, aangevuld met de groene partij. De drie partijen hebben daarvoor vrijdag het licht op groen gezet. De links-nationalistische partij Sinn Fein, die nochtans als grootste uit de stembusgang is gekomen, blijft in de oppositie.

Bij de verkiezingen van februari was Sinn Fein, ontstaan als de politieke tak van het Iers Republikeins Leger (IRA), zo sterk gegroeid dat één van de twee klassieke centrumpartijen Fianna Fail en Fine Gael, de partij van ontslagnemend premier Leo Varadkar, niet genoeg zetels hadden om een regering te vormen. De twee partijen sluiten een samenwerking met Sinn Fein uit, vanwege haar beladen geschiedenis en te linkse koers.

Na maanden van onderhandelingen in volle coronacrisis hebben de leden van de Fianna Fail, Fine Gael en van de kleinere Green Party nu het licht op groen gezet voor een nieuwe coalitie. Vooral naar de stemming bij de groenen was het uitkijken. De groene achterban wordt als kritisch gezien en voor regeringsdeelname is bij de leden een tweederdemeerderheid nodig. Uiteindelijk ging 76% van de leden akkoord.



De twee grootse partijen mogen beurtelings de premier leveren. Micheal Martin (59), de leider van Fianna Fail, zal de regering tot eind 2022 leiden. Daarna neemt huidig premier Varadkar, de leider van Fine Gael, het van hem over.