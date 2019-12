Ierland geeft recordaantal paspoorten uit: “Grootste vraag vanuit Verenigd Koninkrijk wegens brexit”

27 december 2019

14u59

Bron: ANP 0 Ierland heeft dit jaar een recordaantal paspoorten uitgegeven. De grootste vraag kwam vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar relatief veel interesse bestaat in de Ierse nationaliteit in verband met alle onzekerheid rond de brexit.

De Ierse overheid kreeg in totaal zo'n 94.000 aanvragen van mensen geboren in het Verenigd Koninkrijk. Alles bij elkaar zijn er meer dan 900.000 Ierse paspoorten verstrekt. Dat is 7 procent meer dan in 2018. Volgens de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney was 2019 daarmee een uitzonderlijk jaar.

Meer paspoortaanvragen sinds referendum

Ierland krijgt eigenlijk al sinds de Britten in een referendum voor een vertrek uit de Europese Unie stemden, meer paspoortaanvragen binnen vanuit het buurland. Iedereen met een Ierse grootouder en iedereen die in Noord-Ierland is geboren, kan aanspraak maken op een Iers paspoort. De drukste maanden voor de Britse paspoortaanvragen in Ierland waren dit jaar februari en maart, voorafgaand aan de oorspronkelijke brexitdeadline eind maart.