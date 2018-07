Ierland eerste land ter wereld dat afstapt van fossiele brandstoffen IB

13 juli 2018

00u19

Bron: The Guardian, Irish Times 0 De Republiek Ierland wordt het eerste land ter wereld dat haar investeringen in bedrijven met fossiele brandstof verkoopt. Vandaag is een dergelijk wetsvoorstel in het Lagerhuis aangenomen met steun van alle partijen.

In Ierland is een wet goedgekeurd die ervoor zorgt dat de regering al haar investeringen in fossiele energie verkoopt. Het Ierse staatsinvesteringsfonds heeft meer dan € 300 miljoen aan investeringen in fossiele brandstoffen in 150 bedrijven geïnvesteerd.

Het nationale staatsinvesteringsfonds, dat in totaal zo’n 8 miljard euro waard is, zal alle investeringen in olie, gas, turf en kool zo snel als haalbaar is verkopen. Verwacht wordt dat dit binnen vijf jaar zal gebeuren.

Het wetsvoorstel werd vandaag in het Lagerhuis aangenomen en verwacht wordt dat het ook snel door het Hogerhuis zal passeren, wat betekent dat het voor het einde van het jaar wet zou kunnen worden.

Voorstanders van de desinvestering zeggen dat de bestaande bronnen voor fossiele brandstoffen al veel groter zijn dan kunnen worden verbrand zonder een catastrofale klimaatverandering te veroorzaken en dat het verkennen en produceren van meer fossiele brandstoffen daarom moreel onjuist is en economisch riskant. Sommige critici beweren echter dat het effectiever zou zijn om aandeelhouder te blijven en bedrijven met fossiele brandstoffen te overtuigen om te veranderen.

"Goed nieuws"

Éamonn Meehan, directeur van de internationale ontwikkelingsorganisatie Trócaire, is blij met de ontwikkelingen: "Vorige maand was Ierland het op een na slechtste Europese land voor klimaatactie, dus het aannemen van deze wet is goed nieuws. Vandaag heeft het Oireachtas [het Ierse parlement] een krachtig signaal afgegeven aan de internationale gemeenschap over de noodzaak om de geleidelijke eliminatie van fossiele brandstoffen te versnellen."