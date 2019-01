Ierland bereidt zich voor op brexit zonder akkoord met pak bijkomende noodwetten kg

15 januari 2019

23u49

Bron: Belga 0 De Ierse regering zal vanaf de laatste week van februari een "mega"-pakket van 17 noodwetten door het parlement loodsen om te anticiperen op een brexit zonder akkoord. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney gezegd nadat het brexit-akkoord van Theresa May en de EU verworpen werd. Het is niet de eerste noodwetgeving die Dublin aankondigt.

Als het uitzicht op een brexit zonder akkoord eind volgende maand niet kleiner geworden is, zal het parlement in Dublin zich over een pakket van zeventien nieuwe wetten moeten buigen.



"Natuurlijk wil niemand dit doen, wil niemand een 'no deal' en wil iedereen alles doen om dat te vermijden, maar we moeten ook verzekeren dat Ierland alles gedaan heeft om zichzelf en zijn burgers te beschermen", zei Coveney volgens Reuters op een persconferentie.



De regering wil er onder meer voor zorgen dat de Ierse havens voldoende capaciteit hebben als meer schepen rechtstreeks van de EU naar Ierland varen, als alternatief voor het wegtransport door het Verenigd Koninkrijk.