Ieren mogen in mei stemmen over legalisering van abortus IB

30 januari 2018

03u33

Bron: Belga 0 De Ierse regering gaat een referendum organiseren over de legalisering van abortus. Dat maakte premier Leo Varadkar gisterenavond bekend. De volksraadpleging in het overwegend katholieke land zal eind mei worden gehouden.

Het referendum zal niet over de goedkeuring van een specifieke wet gaan, maar wel over het behoud of het schrappen van het achtste amendement van de Ierse grondwet. Dat legt vast dat een ongeboren kind evenveel recht op leven heeft als de moeder, wat abortus in principe in alle omstandigheden onwettig maakt, zelfs al is het leven van de moeder in gevaar.

In dat laatste geval kwam er wel al een uitzondering na de dood van Savita Halappanavar, die in 2012 in een ziekenhuis in Galway overleed aan een bloedvergiftiging. Kort daarvoor werd haar, terwijl ze na zeventien weken in haar zwangerschap een miskraam kreeg, een abortus geweigerd omdat de foetus nog een hartslag zou hebben.

Nieuwe wetgeving

Indien het Ierse volk het achtste amendement zou schrappen, zal het parlement de mogelijkheid krijgen om nieuwe wetgeving op te stellen die abortus mogelijk maakt tot de twaalfde week van de zwangerschap. Daaraan zouden dan wel strenge voorwaarden verbonden worden.

Varadkar zei gisterenavond dat hij zal pleiten voor de schrapping van het amendement. "We weten dat elk jaar duizenden Ierse vrouwen, uit elk graafschap van het land, voor abortussen naar het buitenland gaan. We weten dat veel vrouwen abortuspillen per post krijgen om hun zwangerschappen te beëindigen. We hebben abortussen in Ierland, maar die zijn onveilig, ongereguleerd en onwettig", aldus de premier.