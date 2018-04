Iedereen waant zich vastgoedmakelaar in Spanje: "Zelfs slager om de hoek verkoopt er huizen" TTR

05 april 2018

14u24

Bron: Eigen berichtgeving 10 Een buitenverblijf in Spanje is enorm populair bij de Belgen. Dat is ook de Spanjaarden niet ontgaan. "In Spanje waant iedereen zich tegenwoordig makelaar", waarschuwen experts. “Er duiken steeds meer bakkers en slagers op die hun etalage ook gebruiken om woningen te verkopen." Kooplustige Belgen zijn een "makkelijke prooi", klinkt het.

De cijfers liegen er niet om. In 2017 kwamen er in Spanje 10.627 makelaars bij. Ook in januari telde Spanje 1.044 nieuwe makelaars. Dat is op één jaar tijd meer dan het totaal aantal makelaars in Vlaanderen: 9.887. In totaal telt Spanje 168.540 vastgoedbedrijven, waarvan makelaars de grootste groep vormen.Dat het aantal makelaars in Spanje hoogtepunten bereikt, is geen toeval.

Vorig jaar werden er maar liefst 464.223 woningen verkocht, een stijging van 15 procent tegenover 2016. Ook het aantal Belgen die een buitenverblijf in Spanje koopt, stijgt in sneltempo. Zo kochten in 2017 maar liefst 3.915 Belgen een tweede verblijf in Spanje, wat zo’n 20 procent meer is dan in 2016.

Experts waarschuwen dat steeds meer bakkers en slagers tegenwoordig woningen verkopen. "Maar in feite zijn ze niet verzekerd en aan kennis ontbreekt het vaak compleet. Maak daarom altijd een afspraak in het kantoor van de makelaar met wie je in zee wil gaan, dan zal je al snel zien of het om een echte makelaar of een hobby-makelaar gaat", aldus Marleen De Vijt, expert in de Spaanse vastgoedmarkt en zaakvoerder van Azull, de Belgische marktleider in Spaans vastgoed.

Oplichters

“In België kan niet iedereen zomaar makelaar worden, in Spanje zo goed als overal wel. En dat is een gevaarlijke tendens”, zegt Rob Smulders van Mondi.be, de belangenorganisatie voor toekomstige eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland. “Kijk of een makelaar over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt. De lokale makelaars weten maar al te goed dat de Belg verzot is op Spanje, waardoor die soms een gemakkelijke ‘prooi’ kan zijn."

Eind vorig jaar nog werden verschillende Belgen het slachtoffer van pure oplichterij door een dame die Spaanse villa's verkocht zonder medeweten van de eigenaars. “Denk dus niet dat het u niet kan overkomen”, aldus Rob Smulders van Mondi.be.