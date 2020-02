Iedereen virusvrij op cruiseschip: passagiers (ook 2 Belgen) kunnen eindelijk aan wal HAA

14 februari 2020

07u34 2 De passagiers van het cruiseschip Westerdam - met ook twee Belgen aan boord - mogen na ongeveer twee weken rondvaren op Aziatische wateren eindelijk opnieuw voet aan wal zetten. Vandaag stapten de eerste mensen op de kade in de haven van het Cambodjaanse Sihanoukville. Dat heeft het moederbedrijf van rederij Holland-Amerikalijn (HAL), Carnival Corporation, meegedeeld.

Aan boord van de Westerdam zijn 1.455 passagiers, onder wie zo'n negentig Nederlanders en ook twee Belgen. Het gaat om een koppel uit Herenthout. Het schip zocht de afgelopen dagen een haven om aan te meren, maar was nergens welkom door angst voor het nieuwe coronavirus. Gisterenochtend (lokale tijd) meerde het uiteindelijk aan in Sihanoukville.

Nadat de trossen waren uitgegooid, volgden nog medische controles aan boord. Volgens de Cambodjaanse autoriteiten is bij niemand het virus geconstateerd.



De Cambodjaanse premier Hun Sen stond de eerste mensen op te wachten toen ze van boord kwamen. Hij verwelkomde hen met rozen. Daarna stapten de passagiers op een bus. Voor alle gasten worden chartervluchten geregeld om naar huis terug te keren. De vluchtdetails worden nog meegedeeld, aldus Carnival Corporation.

De Westerdam was op een veertiendaagse reis die begon in Hongkong op 1 februari. De gasten zouden eigenlijk morgen van boord gaan in Yokohoma in Japan.