Iedere week zeker één dode in de buitenwijken van Londen: "Ik zag dat de neuzen van gasten werden afgebeten" Suse van Kleef

06 juni 2018

12u16

Bron: AD 0 In Londen zijn dit jaar al meer dan 70 mensen vermoord. De autoriteiten noemen opruiende hiphopteksten en sociale media als oorzaken. Het echte probleem zit dieper, weten deskundigen.

Vooral in de buitenwijken van Londen kijkt inmiddels niemand meer op van de blauwwitte afzetlinten van de politie. Er gaat geen week voorbij zonder een dodelijke schiet- of steekpartij. Het moordcijfer is het afgelopen jaar met 44 procent gestegen. Wat opvalt, is de jonge leeftijd van de betrokkenen: veel daders en slachtoffers zijn tieners. Vaak gaat het om geweld tussen bendes, waar de politie maar geen grip op krijgt.

"Ik voel de spanning in de straten", zegt oud-bendelid Sephton Henry. "De laatste maanden is het alleen maar erger geworden. Afgelopen zaterdag zijn op klaarlichte dag nog twee mannen neergeschoten in Peckham, Zuid-Londen. Mijn stiefdochter liet me een filmpje zien op Facebook van een van de slachtoffers. Zijn halve gezicht lag eraf. Overal bloed." De regering is de regie kwijt, zegt Henry. "Die gasten op straat hebben schijt aan alles. Ze schieten je gewoon neer, maakt niet uit wie het ziet, of wie er omheen staan."

