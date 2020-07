Iedere visser testte negatief voor aanvang van zeereis, na 35 dagen blijken 57 bemanningsleden positief mvdb

14 juli 2020

23u33

Bron: AFP 3 ARGENTINIË De Argentijnse autoriteiten staan voor een raadsel na een massale coronabesmetting op een vissersboot. Liefst 57 leden van de 61-koppige bemanning hebben symptomen van Covid-19. De gehele crew testte voor aanvang van de zeereis meer dan 35 dagen geleden nochtans negatief.

De trawler Echizen Maru is vervroegd naar thuishaven Ushuaia, de zuidelijkste stad ter wereld, teruggekeerd toen meer en meer bemanningsleden symptomen begonnen te vertonen. De vissers ondergingen bij aankomst een nieuwe test waar uit bleek dat 57 van hen besmet waren met het coronavirus.



De groep is overgebracht naar een hotel in Ushuaia waar ze veertien dagen in zelfquarantaine moeten blijven. Twee bemanningsleden zijn naar het ziekenhuis gebracht na aanhoudende koorts en gehoest.

Hoe de bemanning besmet is geraakt, blijft gissen. De vissers zaten 35 dagen lang op zee en gingen nooit voor anker aan land. Hun voorraad eten was aangekocht in Ushuaia zelf .



Een medisch team probeert uit te klaren wanneer de eerste symptomen aan boord opdoken. “Een incubatieperiode van zulke lange periode is tot nu toe nergens beschreven. We hebben vooralsnog geen afdoende verklaring”, verklaarde arts Leando Ballatore, diensthoofd besmettelijke zieken in het ziekenhuis van Ushuaia.

Argentinië waar het momenteel winter is, overschreed zondag de kaap van 110.000 besmettingen. Tot nu overleefden 1.859 mensen in Argentinië de coronapandemie niet. Het merendeel van de infecties is in hoofdstad Buenos Aires en omgeving.