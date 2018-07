Idyllisch strand op Mallorca geteisterd door kwallen TTR

18 juli 2018

15u13

Bron: Belga 0 Een invasie van kwallen aan het idyllische strand Caló des Moro op Mallorca heeft de vakantie van de badgasten grondig verpest. In de baai van het natuurstrand in het zuidoosten van het eiland op de Balearen zijn plotseling massa's neteldieren opgedoken. Dat meldden de Mallorcaanse media gisterenavond.

Vele kwallen zijn door de stroming aan land gespoeld, maar een enorme zwerm bevindt zich in het water, wat zwemmen onmogelijk heeft gemaakt, schrijft de Diario de Mallorca.

Kwallen komen wel vaker voor aan de kusten van Mallorca. In juni nog was een groot aantal gespot in het natuurpark van Es Trenc-Salobrar. In elk geval zou het zowel in Caló des Moro alsook in Es Trenc om eerder onschadelijke dieren gaan.



Eind mei en begin juni daarentegen zorgden Portugese oorlogsschepen, een kwallensoort, aan verschillende stranden voor paniek. Deze Physalia physalis is een staatkwal, een complexe kolonie van honderden poliepen van vier types, die erg giftig is. Tijdelijk moest toen op verschillende stranden de rode vlag gehesen worden.