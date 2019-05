Identiteit vrijgegeven van dader die groep schoolkinderen neerstak ttr

29 mei 2019

12u18

Bron: anp, The Guardian 0 buitenland De Japanse autoriteiten hebben de identiteit vrijgegeven van de man die gisteren met een mes wild om zich heen stak bij een bushalte. Het gaat om een 51-jarige man uit Kawasaki, de stad waar het incident plaatsvond. De verdachte is gearresteerd, maar overleed later aan zijn verwondingen. Hij stak zichzelf met een mes in zijn nek.

Door het steekincident verloren twee mensen het leven, een 11-jarig meisje en een 39-jarige vader die zijn dochter naar de bushalte bracht. Er raakten ook zestien schoolmeisjes en een vrouw gewond. Veel scholieren stonden te wachten op een schoolbus.



De politie deed vandaag een inval in de woning van de 51-jarige aanvaller, geïdentificeerd als Ryuichi Iwasaki, op zoek naar aanwijzingen voor zijn motief. Dat is namelijk nog steeds onduidelijk. De vijftiger woonde bij zijn tante en nonkel en werd door de buren beschouwd als “een onruststoker”, zo bericht ‘The Guardian’. De man had naar verluidt altijd wel iets om over te klagen.

“Diepbedroefd”

Tetsuro Saito, de directeur van de school, zei dat hij “diepbedroefd” is door de aanval. “Mijn hart is gebroken. Ik denk steeds aan de onschuldige kinderen en hun ouders die hun zonen en dochters met veel liefde naar onze school stuurden, maar die het slachtoffer werden van een gruwelijke daad. Ik worstel om mijn woede te beheersen”, aldus Saito.

Verklaringen

Ooggetuigen hebben intussen tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Volgens Satoru Shitori, een meester van de basisschool, merkte niemand op dat de dader de bushalte naderde. “Hij zei geen woord vooraleer hij de groep schoolkinderen aanviel. Dat is waarom ze hem niet opmerkten. Als hij had geschreeuwd, dan hadden ze misschien kunnen ontsnappen”. Volgens een andere getuige schreeuwde de aanvaller dat hij “de kinderen zou doden”.

De steekpartij heeft een schok onder de bevolking van Kawasaki veroorzaakt, aldus lokale media. Japan wordt gezien als een van de veiligste plaatsen op aarde en scholieren gaan vaak alleen over straat. De Japanse premier Shinzo Abe verklaarde dat zijn kabinet ‘’kinderen koste wat het kost veilig zal houden”.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.