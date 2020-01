Identiteit van leider van beruchte Amerikaanse neonazi-terreurgroep onthuld kv

24 januari 2020

19u50

Bron: BBC, The Guardian 0 De Amerikaanse oprichter van The Base, een beruchte neonazigroep die haar leden voorbereidt op een rassenoorlog, woont in Rusland. Dat berichten de BBC en The Guardian. Het gaat om de 46-jarige Rinaldo Nazzaro die in 2018 New York verruilde voor Sint-Petersburg. Tot nu toe was de man enkel bekend onder zijn pseudoniemen ‘Norman Spear’ en ‘Roman Wolf’.

De FBI voert al enige tijd onderzoek naar The Base en omschrijft de paramilitaire organisatie als een “door racisme ingegeven, gewelddadige extremistische groep die de ondergang van de Amerikaanse overheid wil bespoedigen, een rassenoorlog aanwakkeren en een blanke etnostaat oprichten.” De groep heeft cellen in de VS en daarbuiten en wil vooral Afro-Amerikanen en Joden uitroeien.

Deze maand werden zeven vermoedelijke leden van The Base aangeklaagd voor verscheidene misdrijven, waaronder samenzwering tot moord. Volgens de aanklacht kregen drie verdachten van hun leider de opdracht om codetaal te gebruiken en het drietal zou een antifascistisch koppel en hun drie kinderen hebben willen vermoorden. Van hun leider zouden ze de opdracht gekregen hebben om “niet toewijsbare daden te stellen die een boodschap meegeven”.



Na de arrestatie van leden van The Base vorige week, verspreide ‘Roman Wolf’ via een online communicatiekanaal van de groep de boodschap: “we zetten onze strijd voor overleving onverschrokken voort”.

Russische vrouw

De ware identiteit van de leider was lang geheim. Uit meerdere foto’s en video’s die de voorbije jaren gemaakt werden in zowel de VS als Rusland, blijkt nu dat Nazzaro aan het hoofd van de groep staat. Hij gebruikte in het verleden foto’s van zichzelf toen hij de groep promootte via het internet.

Nazzaro en zijn Russische vrouw, met wie hij trouwde in 2012, verhuisden in juli 2018 met hun kinderen naar St. Petersburg, waar ze een woning kochten in haar naam. In diezelfde maand werd volgens de FBI The Base opgericht.

Zoektocht nieuwe leden

In 2018 begon Nazzarro op het internet The Base te promoten. Onder het pseudoniem Norman Spear postte hij foto’s en video’s van de verboden Britse terreurorganisatie National Action, prees hij al-Qaeda en plaatste hij oproepen voor vrijwilligers met uiteenlopende vaardigheden, zoals wapens, voor zijn nieuwe organisatie.

Uit audio-opnames die online werden gedeeld gaf ‘Spear’ uiteenzettingen over onderwerpen zoals geurrilla-oorlogsvoering. Hij wordt omschreven als een voormalige oorlogsveteraan, een voormalige CIA-medewerker en een expert in defensie. Zelf beweerde hij onder zijn alias dat hij in Rusland en Afghanistan had gewerkt.

Trainingskamp

De groep werft nieuwe leden via het internet, communiceert via versleutelde berichtenapps en moedigt haar leden aan om zich te bekwamen in militaire vaardigheden. In augustus vorig jaar waarschuwde een antifascistische organisatie uit Oregon dat The Base een trainingskamp plande in de staat Washington, waarvoor Nazzarro een stuk land had gekocht.

Expertise in beveiliging

Voor hij naar Rusland verhuisde, runde Nazzaro in New York een Omega Solutions, een bedrijfje dat klanten toegang bood tot een netwerk van experts inzake inlichtingen, terrorismebestrijding, anti-oproeroperaties en psychologische operaties. “Onze medewerkers hebben gewerkt voor verscheidene overheids- en militaire agentschappen en werden onder andere meermaals ingezet tijdens de oorlog in Irak en Afghanistan” stond ooit op de website van het bedrijf, die nu offline werd gehaald.

Dubbelrol?

Over wie Nazzaro precies is en wat zijn doel is, bestaat echter nog onduidelijkheid.

Onderzoek van The Guardian toont aan dat zowel sommige huidige als voormalige leden van de groep ‘Spear’ ervan verdenken dat hij in werkelijkheid werkt voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten, dat hij handelt in opdracht van een buitenlandse overheid, of dat The Base een ‘honingpot’ is die neonazi’s moet aanzetten om zich kenbaar te maken, ten voordele van de veiligheidsdiensten. Verscheidene voormalige leden stapten daarom op.

Ook volgens bronnen binnen de Amerikaanse veiligheidsdiensten zijn er verdenkingen dat Nazzaro mogelijk in opdracht van Rusland werkt.

The Guardian ontdekte dat alle zakelijke adressen die verband houden met Nazzaro’s bedrijf “virtuele kantoren” zijn, waarbij een tweede bedrijf ontmoetingsruimten voorziet voor andere bedrijven. Het gaat hier vaak om prestigieuze locaties, waaronder een adres dat gelinkt wordt aan een bedrijf dat in onderaanneming van de federale overheid werkt en lobbywerk verricht.

Voor de opkomst van The Base kon Navarro nooit eerder in verband gebracht worden met de neonazi-ideologie. Zelf beweert hij dat hij voorlopig in Rusland blijft omdat hij door de FBI in gaten wordt gehouden.