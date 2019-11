Identiteit slachtoffers koelwagendrama Essex vrijgegeven, lichamen worden naar Vietnam gerepatrieerd ttr en pvz

08 november 2019

11u34

Bron: belga, dpa, afp 0 De politie heeft de identiteit van de 39 slachtoffers die gevonden werden in een koelwagen in Grays, nabij Londen in het Engelse graafschap Essex, vrijgegeven. De lichamen van de 39 Vietnamezen zullen worden gerepatrieerd. Dat heeft de Vietnamese regering bekendgemaakt. Er waren tien minderjarigen, waaronder twee 15-jarige jongens, bij de slachtoffers.

Viceminister Truong Hoa Bihn zal de plannen voor de repatriëring bespreken in een reeks vergaderingen vandaag. De lichamen worden morgen of zondag in Vietnam verwacht. Dat zou naar verwachting gebeuren met een enkel vliegtuig. Het is nog niet duidelijk op welke luchthaven dat toestel zou landen.

Na de aankondiging van de repatriëring is ook de identiteit van de slachtoffers publiek gemaakt. De identificatie is samen met de Vietnamese politie gebeurd, zo stond in het communiqué. De politie wou eerst de families van de slachtoffers wat tijd te geven om te bekomen alvorens de informatie vrij te geven.

De Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc bood donderdagavond laat zijn “diepste medeleven aan de families van de slachtoffers aan”. In een verklaring op de officiële nieuwswebsite van de regering veroordeelde hij ook “mensensmokkel en het illegaal sturen naar het buitenland sturen van Vietnamezen.”

Onderzoek verdachten

Het Ierse Vermogensbureau (CAB) is deze ochtend binnengevallen in de huizen en bedrijfspanden van Ierse mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de mensensmokkelbende die verantwoordelijk zou zijn voor de dood van 39 mensen in een koelcontainer in Grays (Essex). Dat melden de Irish Times en de Ierse openbare omroep RTE.

Er zijn meerdere voertuigen in beslag genomen, net als elektronische spullen en financiële documenten en gegevens (wat de voornaamste bedoeling van de raids was; nvdr). Er is ook baar geld in de vorm van 1.400 euro, 900 dollar en 600 pond meegenomen. Twintig bankrekeningen ter waarde van ongeveer 200.000 pond (230.000 euro) zijn bevroren. Er vonden geen arrestaties plaats.

Alles draaide rond twee broers met adressen in Ierland en Noord-Ierland. De politie van Essex wil de voortvluchtige broers Ronan en Christopher Hughes verhoren in verband met het koelwagendrama.

