Identiteit dodelijk slachtoffer (29) Parijs bekend: “Ronan was niet alleen een buur, hij was een goede vriend”

14 mei 2018

11u33

Bron: BFM, Le Parisien, Belga 0 Bij de mesaanval in Parijs kwam zaterdagavond één slachtoffer om het leven: de 29-jarige Ronan. “Hij was vrijgevig en attent, zonder moeilijk doen, altijd klaar om mensen te helpen”, vertelt Pierre, de 61-jarige buurman van het slachtoffer, aan BFM en Le Parisien.

Ronan was voor Pierre meer dan een buur. Hij was een goede vriend op wie hij altijd kon rekenen. “Werkelijk een goed man”, aldus Pierre die zich samen met zijn buurman Ronan ontfermde over een andere bewoner van hun appartementsblok. De man was gediagnosticeerd met longkanker, maar had geen familie of vrienden die hem hielpen. Ronan en Pierre wilden iets doen voor hun zieke buurman en beslisten hem zo veel mogelijk te helpen.

“Michel (de man met longkanker nvdr.) was heel eenzaam, dus ging Ronan regelmatig iets met hem drinken", vertelt Pierre die samen met Ronan boodschappen deed voor hun zieke buurman. “We hebben toen een sterke band ontwikkeld". Ook toen Michel op de palliatieve afdeling van het ziekenhuis werd opgenomen, lieten de buurmannen hem niet in de steek. Ze zochten zelfs contact met zijn kinderen, die Michel al jarenlang niet meer had gezien. Die pogingen bleken tevergeefs. Nadat Michel was gestorven, regelden Pierre en Michel ook de begrafenis. “We hebben elkaar ondersteund in die moeilijke periode”, getuigt Pierre.

De zestiger kan het maar moeilijk geloven dat zijn geliefde buurman eergisteren om het leven kwam bij de mesaanval in Parijs. Vlak nadat hij had vernomen dat Ronan het dodelijke slachtoffer was, probeerde een emotionele Pierre hem nog een laatste keer te bereiken. Zijn telefoontje bleef onbeantwoord. Vol ongeloof stopte Pierre zijn gsm opnieuw in zijn broekzak.

Inlichtingendiensten

De dader van de aanslag, Khamzat Azimov, was een Fransman van Tsjetsjeense afkomst. Volgens getuigen riep de twintiger "Allah Akbar" vooraleer hij werd doodgeschoten door de politie. Khamzat Azimov had geen gerechtelijke antecedenten, maar uit onderzoek blijkt dat zijn naam wel gekend bij was de inlichtingendiensten. Zo stond zijn naam vermeld in "fiche S", een bestand met namen van onder meer geradicaliseerde islamisten en individuen die een band zouden kunnen hebben met terreurbewegingen, hooligans en leden van uiterst rechtse of linkse groeperingen. Daarnaast was hij ook gekend bij FSPRT, de databank die door Frankrijk wordt bijgehouden ter preventie van islamistische radicalisering.

Gisteren verspreidde IS via zijn persagentschap Amaq een video waarop de vermeende dader van de mesaanval in Parijs te zien is. In de video zweert de man trouw aan terreurgroep Islamitische staat, die de aanslag in Parijs eergisteren heeft opgeëist. Het werd nog niet onafhankelijk geverifieerd of de man die te zien is in de video effectief de uitvoerder van de aanval is.