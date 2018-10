Identieke tweelingzussen veranderen samen van geslacht: “Eindelijk voelt het natuurlijk aan” Sven Van Malderen

23 oktober 2018

17u55

Bron: Daily Mail 2 Van een opmerkelijke transformatie gesproken: twee identieke tweelingzussen uit Monroe (Georgia) hebben samen de beslissing genomen om van geslacht te veranderen. Nu mogen ze zich fiere broers noemen.

Vergeet Jaclyn en Jennifer dus, voortaan heten ze Jack en Jace Grafe (23). Volgens de commentaren zien de twee er nu -als stoere kerels- een pak beter uit dan vroeger. Eindelijk het juiste lichaam gevonden dus...

“Als kind huilde en bad ik tot God dat ik wakker zou worden in een mannenlijf”, vertelt Jack. “Toen snapte ik echter nog niet wat transgender zijn inhield. Nu ben ik gelukkiger dan ooit, dat ongemakkelijke gevoel is definitief verdwenen.”

“Toen we achttien jaar waren, hebben we open kaart gespeeld tegenover onze ouders en oudere zus. Ze hoorden het in Keulen donderen, homo’s en transgenders zijn begrippen die mijlenver van hun bed staan. We wonen in een conservatieve staat, onze vader is zelfs pastoor.”

“Stomp in de maag”

De man werkt nu als cipier. “Vroeger werd ik vaak ‘shit’ genoemd. She, he, it,... Ze snapten het niet. Als iemand me nu nog aanspreekt als vrouw is dat telkens weer een stomp in de maag. Maar ik snap het wel, voor sommigen blijft het een harde noot om te kraken. ‘Je kan de buitenkant misschien wel veranderen, maar niet de chromosomen’, zeggen ze dan. En dat kwetst, zo’n reacties. Dan moet ik thuis eens goed uithuilen.”

“Tweeling zijn hielp wel”, voegt Jace toe. Niet toevallig is hij ook... cipier. “Toen ik 16 jaar was, had ik nooit durven dromen dat ik zo ver zou raken. Het was een verre fantasie. Ik hoopte er wel op, maar had de moed niet om er de nodige stappen voor te zetten. Toen bleek dat Jack net hetzelfde voelde, veranderde het plaatje. Ik voelde me niet langer alleen. Hij maakte hetzelfde mee en dat maakte mij dan weer sterker.”

Een heel nieuwe wereld dankzij cosplay

In hun jeugd droegen de meisjes vaak jongenskleren, hun oog viel toen al op vrouwelijke klasgenootjes. Met cosplay ging er vervolgens een heel nieuwe wereld open: eindelijk konden ze zich verkleden in mannelijke personages zonder vreemde blikken te krijgen.

Toch zou het tot hun vijftiende duren vooraleer ze van elkaar wisten dat hun voorkeur naar vrouwen ging. “We praatten over alles, behalve onze ware gevoelens”, aldus Jace. “Enerzijds werden we opgevoed in een streng religieus gezin, anderzijds hadden we schrik dat de andere ons zou veroordelen. Zijn mening was echt heilig voor mij. Als hij me niet aanvaardde zoals ik was, zou ik daar kapot van geweest zijn. Ik heb ooit wel eens met een gast afgesproken om te proberen, maar dat gaf niet het gewenste resultaat.”

“Wettelijk erkend”

Later biechtten ze ook tegen elkaar op dat ze van geslacht wilden veranderen. “Ik ontdekte via een Facebookpost -enkel gericht aan onze cosplay-vrienden- dat Jack transgender was. Net als ik dus. We spraken meteen af dat we elkaar voortaan als broers zouden aanspreken.”

Acht jaar later is hun transformatie volledig afgerond. “In april 2017 zijn we testosteron beginnen nemen, in augustus van dit jaar hebben we de operatie aan onze borsten laten uitvoeren. Op 29 september zijn we wettelijk door de staat als man erkend. Het staat nu ook zo op ons rijbewijs.”

Jace heeft nu een relatie met de 19-jarige studente Jess Smith. Jack staat al een stapje verder, hij heeft zich verloofd met bakkerschef Maygon Arrington (22). “Die borstoperatie was een zware last die van mijn schouders viel”, besluit Jack. “Het was een van mijn grootste onzekerheden en plots valt dat weg. Mijn vriendin vroeg of dat nu raar is, in een ander lichaam leven. Maar ik vond het veel vreemder om borsten te hebben, nu voelt het tenminste natuurlijk aan.”