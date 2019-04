Identieke tweelingbroers moeten allebei alimentatiegeld betalen voor meisje (9) kv

03 april 2019

21u54

Bron: The Guardian, BBC 2 Twee Braziliaanse mannen, die samen een identieke tweeling vormen, zullen allebei moeten instaan voor de alimentatie van een negenjarig meisje, nadat het niet mogelijk was om via een DNA-test te bepalen wie precies de vader van het kind is.

Beide mannen weigerden om te zeggen wie van hen nu de vader van het kind was, ervan uitgaande dat op die manier niemand voor het alimentatiegeld zou opdraaien. Maar daar besliste de rechter anders over. Hij oordeelde dat het duo het meisje de kans ontnam om te weten wie haar biologische vader is. “Een van de broers probeert uit slechte wil zijn vaderschap te verbergen. Dergelijk gedrag hoort niet beschermt te worden door het gerecht”, schreef rechter Felipe Peruca in zijn vonnis.

Beide mannen zullen nu elke maand 30 procent van het Braziliaanse minimummaandloon moeten betalen, wat neerkomt op ongeveer 69 euro per persoon, en bijdragen aan de medische, kledij- en schoolkosten van het meisje. Dat betekent dat het kind nu ongeveer twee keer zoveel geld zal krijgen als andere kinderen in Brazilië met dezelfde economische achtergrond.

Bedrog verbergen

Volgens de rechter gebruikten de mannen al sinds hun jeugd hun identieke uiterlijk om zich als elkaar voor te doen. Op die manier konden ze zoveel mogelijk vrouwen daten. Als er ze door hun vriendinnetjes vervolgens beschuldigd werden van bedrog, verdedigden ze zich door te beweren dat het hun broer was die met de andere vrouw naar bed was geweest.

De moeder van het meisje, die nu 25 is, leerde de vader van het kind kennen op een feestje van gemeenschappelijke vrienden en het duo had een kortstondige relatie. “Hij vertelde me dat hij een tweelingbroer had, maar ik werd niet aan hem voorgesteld. Ik vermoedde op dat moment niets”, zei de moeder volgens de gerechtsdocumenten.

De vrouw stapte naar de rechter om een DNA-test te eisen van de vermoedelijke vader. Toen die test positief was, beweerde de man dat zijn broer de vader was. Ook de test van de tweelingbroer was voor 99,9 procent positief. Identieke tweelingen zijn immers genetisch identiek.

“Het is een erg droevige houding. Dit was niet nodig. Ze kennen de waarheid, maar maakten gebruik van hun gelijkenis om aan de verantwoordelijkheid te ontsnappen”, aldus de moeder.

De advocaat van de moeder zegt dat de vrouw ontevreden is met het vonnis van de rechter en ze zal in beroep gaan. “We geloven dat het kind het recht heeft om te weten wie de biologische vader is”, deelt hij mee.