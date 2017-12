Identieke tweeling met elk andere seksuele geaardheid trekt onderzoekers aan Joeri Vlemings

10u41

Wetenschappers vonden de 29-jarige identieke tweeling Sarah Nunn en Rosie Ablewhite erg interessant om te onderzoeken. De twee zussen hebben hetzelfde DNA, zijn grootgebracht in hetzelfde gezin en in dezelfde omgeving, maar Sarah is hetero, Rosie lesbisch. De studie, met nog 55 andere tweelingen van verschillende seksuele geaardheid, is controversieel.

Jongens die bij de tweeling Sarah en Rosie over de vloer kwamen, speelden destijds het liefst met Rosie, die dol was op voetbal en videogames. Maar toen het vriendje van Rosie een kus wou stelen, gaf ze niet thuis, Sarah wél. "Ik ben eigenlijk dezelfde", hielp Sarah haar zus. "Kus mij maar."

Gerulf Rieger en Tuesday Watts van de universiteit van Essex bestudeerden Rosie en Sarah samen met nog 55 andere gelijkaardige tweelingen met telkens van elkaar verschillende seksuele oriëntaties. De onderzoekers wilden nagaan wat de invloed van de complexe werking van genen in combinatie met de opvoedingsomgeving op de seksualiteit is, en wanneer de seksuele geaardheid zich manifesteert.

Voor hun publicatie in het tijdschrift Development Psychology gebruikten Rieger en Watts door de 56 tweelingen opgestuurde foto's uit hun kindertijd. Derden, die het opzet van de studie niet kenden, kregen de beelden voorgeschoteld om te zien of ze op basis van kledij en speelgoed konden uitmaken hoe en wanneer de tweelingbroers en -zussen elk hun eigen seksualiteit ontwikkelden.

Die aanpak is omstreden. De bewering dat seksualiteit te linken is aan specifieke genderaspecten kan worden geïnterpreteerd als het bevestigen van, voor sommigen schadelijke, stereotypen rond het aangeboren gedrag van jongens en meisjes.

Dat neemt niet weg dat in het geval van Sarah en Rosie de foto's toch een aantal van die stereotypen bleken bloot te leggen. Als peuter is Sarah bijvoorbeeld te zien in een jurk en spelend met een Barbiepop, terwijl Rosie in Supermanpak op de schommel zit. Op iets latere leeftijd verkleedde Sarah zich als Wilma van The Flintstones, Rosie als Fred. De voorkeur van Rosie ging over het algemeen in haar jonge jaren meer uit naar jongensachtige kledij.

Uit het onderzoek bleek dat er vanaf zes jaar bij de meisjes en vanaf acht jaar bij de jongens duidelijke verschillen merkbaar waren in de perceptie van de proefpersonen. Dat is lang voor de puberteit. Dr. Rieger sluit daarbij uit dat de oorzaak in de genen te zoeken is: "Dit toont aan dat er al vroeg, in de vroege omgeving, iets is, dat niets te maken heeft met genen maar wel een ongelooflijke invloed op de seksuele geaardheid kan hebben."

Ook opvoeding is geen bepalende factor, volgens Rieger. Voor hem moet de verklaring gezocht worden in iets wat nog vóór de geboorte plaatsvindt. "Prenatale hormonen zijn dé topkandidaat", zegt hij. "Onze theorie is dat, zelfs al zijn tweelingen identiek, er in de baarmoeder toch iets verschillends kan gebeuren. Ze kunnen elk anders gevoed worden, met verschillende doses hormonen."