Iconische Deense vuurtoren van 722 ton is gered en 80 meter landinwaarts verplaatst mvdb

22 oktober 2019

19u44

Bron: BBC - The Guardian - The Local 12 De in 1900 gebouwde Deense vuurtoren Rubjerg Knude is gered nadat het bouwwerk bijna 80 meter landinwaarts is verplaatst. Een knap staaltje techniek: de 23 meter meter hoge vuurtoren is vandaag hydraulisch opgetild, op rails geplaatst en naar zijn nieuwe locatie geschoven. De technici klaarden de klus onder enorme mediabelangstelling op enkele uren tijd.

De bijna 120 jaar oude vuurtoren in Hjørring in de noordelijke Deense regio Noord-Jutland dreigde door kusterosie in zee te storten. Dat was al vrij snel duidelijk na de ingebruikname. De duinen namen de moestuin over en de zee kwam elk jaar twee meter dichterbij. Oorspronkelijk stond de toren op 200 meter van de zee. Dat was geslonken tot amper zes meter.

De Rubjerg Knude is al sinds 1968 geen vuurtoren meer, het gebouw deed dienst als museum tot 2002. De initiatiefnemers moesten dat jaar de deuren sluiten omdat de zee dichterbij bleef komen. Toch bleef de toren op een gigantische duin een belangrijke toeristische trekpleister. Elk jaar komen minstens 250.000 toeristen naar het bouwwerk afgezakt. De erosieklok tikte ongenadig verder. Actie was nodig. Zoniet zou het gebouw worden ontmanteld waarna het binnen enkele jaren in zee zou verdwijnen.

De Denen willen hun iconische vuurtoren niet kwijt en zijn bereid daarvoor te betalen. De verhuiswerkzaamheden kosten zeker 5 miljoen Deense Kronen (bijna 670.000 euro). Er gingen tien weken voorbereidingswerkzaamheden aan vooraf.

De ingenieurs en werklui schoven de toren twaalf meter per uur verder. Hun werkzaamheden kregen een onverwachte meevaller: de toren bleek lichter dan eerst gedacht. De Rujberg Knude woog niet 1000 ton, maar blijkt 722 ton te wegen. Indien de kusterosie verder gaat aan het huidige tempo, zal de toren binnen veertig jaar opnieuw moeten worden verplaatst. Zo’n 25.000 passanten kwamen vandaag een kijkje nemen naar de werkzaamheden.

Meer over Rubjerg Knude