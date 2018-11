Iconisch schilderij David Hockney verkocht voor recordbedrag van 90,3 miljoen dollar LVA

16 november 2018

04u58

Bron: Reuters 0 Het iconische schilderij uit 1972 “Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” van de Britse kunstenaar David Hockney is gisteren in veilinghuis Christie’s in New York verkocht voor een recordbedrag van bijna 80 miljoen euro (90,3 miljoen dollar). Daarmee is David Hockney nu de duurste nog levende kunstenaar.

De opbrengst oversteeg de verwachtingen. Er werd geschat dat het werk voor 80 miljoen dollar onder de hamer zou gaan. Twee enthousiaste kopers deden de prijs de hoogte in schieten.

Het werk van Hockney heeft het vorige record gebroken dat op naam stond van kitschkunstenaar Jeff Koons. Zijn ‘Balloon dog (orange)’ ging in 2013 voor 58 miljoen dollar onder de hamer, eveneens bij Christie’s. Hockney’s vorige record op een veiling was 25 miljoen euro.

“Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” is een van Hockney’s beroemdste schilderijen. Het toont een man in een roze blazer in een idyllisch heuvelachtig landschap die aan de rand van een zwembad peinzend toekijkt terwijl een andere man zwemt.

Het werk zou in het bezit zijn geweest van de Britse miljardair Joe Lewis. Christie’s heeft de identiteit van de koper niet bekendgemaakt. Hij bracht zijn bod uit via de telefoon.