Ibrahim Boubacar Keita officieel herverkozen als president Mali

20 augustus 2018

Bron: afp 0 Ontslagnemend Malinees president Ibrahim Boubacar Keita is officieel verkozen tot president en begint op 4 september aan zijn tweede ambtstermijn. Dat heeft het Grondwettelijk Hof in Mali aangekondigd. Het Hof heeft dus het beroep verworpen dat oppositiekandidaat Soumaïla Cissé had ingediend.



Cissé, die in 2013 ook al verloor van Keita, verwerpt het resultaat van de verkiezingen met klem. Hij spreekt van een "maskerade" en noemt het resultaat "de rotte vrucht van een schaamtelijke fraude". Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep dat Cissé indiende onontvankelijk verklaard vanwege een gebrek aan bewijzen.

Volgens de officiële resultaten behaalde Keita op 12 augustus 67,16 procent van de stemmen, tegenover 38,84 procent voor Cissé. Die laatste liet eerder weten dat hij volgens zijn eigen berekeningen met 51,57 procent van de stemmen de verkiezing gewonnen heeft. Zaterdag riep de oppositieleider zijn aanhangers nog op om zich te verzetten.

Sinds hij in 2013 aan de macht kwam, is Keita er niet in geslaagd vrede te brengen in het door oorlog en moslimterreur verscheurde land. In 2012 brak een opstand uit waarbij Touareg-rebellen en moslimfundamentalisten elkaar vonden in hun afkeer voor het centrale regime. Het was enkel met bijstand uit Frankrijk en andere West-Afrikaanse landen dat er een einde kwam aan die burgeroorlog. In 2015 werd een vredesakkoord gesloten, maar van vrede is nog lang geen sprake.

Keita moet zich tijdens zijn tweede mandaat dan ook in eerste instantie focussen op het uitvoeren van dat akkoord, waarin amper stappen vooruit zijn gezet. Volgens waarnemers komt dat door een gebrek aan politieke wil bij de verschillende partijen.