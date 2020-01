Ibiza en Mallorca zijn ‘dronkenschapstoerisme’ zat en gaan balconing zwaar beboeten Caspar Naber

17 januari 2020

18u47

Bron: AD.nl 0 De regering van de Balearen gaat het zogenaamde ‘dronkenschapstoerisme’ op delen van Ibiza en Mallorca aan banden leggen. Zo is reclame voor happy hours vanaf vandaag verboden, net als de avondverkoop van alcohol in winkels. Toeristen die van het balkon van hun hotelkamer in het zwembad springen, kunnen voortaan ook rekenen op een flinke boete.

Die boetes variëren van 6.000 tot 60.000 euro. Wie zich schuldig maakt aan dit zogenoemde ‘balconing’ wordt ook stante pede uit zijn of haar hotel gezet.

Decreet

Het nieuwe decreet waarin deze zaken zijn vastgelegd, volgens Spaanse media het eerste in zijn soort in Europa, geldt voor het West End van San Antonio op Ibiza en voor Playa de Palma en Magaluf op Mallorca. In deze drie gebieden mag geen reclame meer worden gemaakt die verwijst naar alcoholgebruik zoals happy hours en open bars (het afhuren van een bar met onbeperkt alcohol, red.) en formules als ‘2x1' of ‘3x1' waarbij geldt: twee of drie halen, één betalen. Alcoholische dranken moeten voortaan voor een eenheidsprijs worden aangeschaft. Winkels mogen verder geen alcohol meer verkopen tussen 21.30 uur en 08.00 uur.

Feestboten

Ook de razend populaire ‘partyboten’ worden aan banden gelegd. Er komen geen nieuwe vergunningen meer voor zulke ‘zuipschuiten’ totdat deze activiteit is gereguleerd. Boten met een vergunning mogen toeristen niet meer laten in- of uitstappen in bovengenoemde drie gebieden.

Overlast

Dronken toeristen veroorzaken al langer grote overlast op Mallorca en Ibiza. Het zijn vooral jongeren en vaak afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Bij hen is vooral het fenomeen van ‘balconing’ populair. Na een avondje stappen keren ze dronken terug in het hotel en hitsen ze elkaar op om van het balkon in het zwembad te springen.

De Spaanse overheid waarschuwt toeristen al jaren voor de risico’s van de levengevaarlijke trend. Daarbij zouden jaarlijks gemiddeld zes slachtoffers vallen. De Britse regering zette in 2012 zelfs bekende Engelsen in om Britse jongeren ervan te overtuigen niet mee te doen aan balconing.

Schoonspringkampioen

De Britse consul op de Balearen, de eilandengroep waarvan Ibiza deel uitmaakt, betrok de Britse olympisch kampioen schoonspringen Tom Daley in een waarschuwingscampagne. ‘Laat springen over aan professionals,’ zo luidde de boodschap. De olympiër drukte de jeugd ook op het hart dat het zeer onverstandig is om te gaan zwemmen met drank of drugs in je lijf.