IATA-topman: “Tijd van goedkoop vliegen is voorbij” JG

22 april 2020

13u05

Bron: Belga 8 “Het opleggen van social distancing in vliegtuigen zal het einde betekenen van goedkoop vliegen.” Dat zegt Alexandre de Juniac, topman van de internationale luchtvaartorganisatie IATA.

"Het is duidelijk dat als we meer afstand moeten houden op een vlucht, de luchtvaartmaatschappijen een groot deel van de zetels zullen moeten neutraliseren. Op korte en middellangeafstandsvluchten minstens een derde van de zetels", stelt de Juniac. Dit betekent dus hogere prijzen per zetel voor dezelfde inkomsten. De Juniac schat dat de prijzen met minstens 50 procent zullen stijgen. “Om zeker te zijn dat er een minimale winst wordt gemaakt".

In een interview met de Franse radiozender Europe 1 zei de voormalige topman van Air France dat de kans dat het nieuwe coronavirus wordt overgedragen aan boord van een vliegtuig oneindig klein is als er voorzorgsmaatregelen worden genomen. De topman verwijst hiervoor naar eerste resultaten van wetenschappelijk onderzoek. IATA is volgens hem ook bezig met het in kaart brengen van ‘effectieve voorzorgsmaatregelen’ die de sector kan nemen tegen de verspreiding van het virus.

Traag herstel

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het luchtvaartverkeer met 70 procent gedaald. De sector verwacht slechts een heel traag herstel, onder meer door aarzeling bij de consument om opnieuw het vliegtuig te nemen en door de economische recessie. De IATA verwijst naar China, waar het binnenlandse vliegverkeer nog altijd maar op 40 procent van voor de coronapandemie zit. De sectororganisatie verwacht dat het aantal passagiers dit jaar zal halveren ten opzichte van 2019 en dat de sector 314 miljard dollar (ongeveer 289 miljard euro) verlies zal lijden.

