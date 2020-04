IAEA: “Geen stralingsgevaar door branden bij Tsjernobyl” mvdb bron: ANP - Reuters

24 april 2020

21u29 0 De straling die vrijkomt door branden in de buurt van de voormalige kerncentrale Tsjernobyl vormt "geen gevaar voor de menselijke gezondheid". Dat zegt het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA, dat zich baseert op gegevens die zijn aangeleverd door Oekraïne.

In de brede bosrijke omgeving rond de kerncentrale van Tsjernobyl, waar in 1986 de kernramp plaatsvond, woeden al geruime tijd branden. De grootste vlammenzee is eerder deze maand geblust, maar er zijn nog wel kleinere brandhaarden in het gebied.

Activisten vrezen dat radioactieve deeltjes kunnen vrijkomen als besmette bomen of planten in vlammen opgaan. De IAEA bevestigt dat het stralingsniveau op sommige plaatsen licht is gestegen, maar dat zou niet gevaarlijk zijn voor mensen.

