Hypnotiseur probeert cliënte te misbruiken: “Je bent een pornoactrice die met mij moet oefenen”



mvdb

05 september 2019

13u55

Bron: Bild - DPA 3 Een Duitse hypnotiseur heeft tijdens een sessie geprobeerd seks te hebben met een cliënte. Heinz-Werner K. vertelde de vrouw (44) dat ze beiden wereldberoemde pornoacteurs waren en dat ze moesten oefenen voor een nieuwe film.

Poging tot seksueel misbruik van een willoos slachtoffer, aldus de rechters, die Heinz-Werner K. vandaag veroordeelden tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 22 maanden. Uiteindelijk kwam het niet tot seks.



Cliënte Melanie F. was sinds 2016 onder behandeling bij de alternatieve genezer. Na meerdere nachtmerries over seks begon ze de man te wantrouwen. Daarom besloot ze in september 2017 met haar mobiele telefoon geluidsopnames te maken tijdens een hypnose-sessie. Op die opname is het voorstel van de 62-jarige man te horen, waarna ze de politie inlichtte. De hypnotiseur legde een bekentenis af. Bij een huiszoeking vonden de speurders drugs.



Heinz-Werner K. mag niet meer als alternatieve genezer werken. Hij is nu actief als diergenezer. De verdachte komt uit de stad Wegberg (Noordrijn-Westfalen), niet ver van de Nederlandse grens.