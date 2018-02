Hypermodern schip dat speurt naar wrak MH370 verdwijnt zelf drie dagen mysterieus van radar Joeri Vlemings

05 februari 2018

13u03

Bron: news.com.au 1 Er wordt, drie jaar later, nog altijd gezocht naar het wrak van de verdwenen vlucht MH370. Sinds vorige maand gebeurt dat met onderwaterdrones vanop het zoekschip Seabed Constructor. Dat heeft ook een automatisch identificatiesysteem (AIS) aan boord, wat het mogelijk maakt voor de buitenwacht om de opsporingen van nabij te volgen. Maar plots werd het AIS 80 uur lang uitgezet. Genoeg om de speculaties weer op te drijven.

De Seabed Constructor zou de automatische tracking op 31 januari uitgeschakeld hebben en wel in de nabijheid van een gezonken scheepswrak, dat volgens sommigen "gevuld is met schatten". Het zoekschip, uitgerust met de modernste technieken, heeft als doel vlucht MH370 van Malaysia Airlines terug te vinden. Het contract dat de Texaanse firma Ocean Infinity met de Maleisische overheid daarover afsloot, zegt dat er geen uitbetaling volgt als het vliegtuigwrak niet gevonden wordt: geen wrak, geen geld. Als dat binnen de 90 dagen wél het geval is, dan krijgt Ocean Infinity een slordige 44,5 miljoen euro. Een hemelsbreed verschil en niet onbelangrijk voor sommigen die hun eigen vermoedens hebben.

De nieuwe zoektocht concentreert zich op een gebied dat net buiten dat van 120 km² ligt dat eerder doorzocht werd. De Seabed Constructor vertrok op 2 januari in Port Durban en begon op 21 januari het nieuwe zoekterrein te scannen. Maar amper tien dagen later bleek het plots zelf vermist, om pas gisteren weer boven water te komen. Dat betekent dat er een 'zwart gat' van zo'n 80 uren is in de opvolging van de werkzaamheden. Mysterieus. Vorige pogingen om de MH370 te vinden waren overigens veel makkelijker vanop afstand te volgen voor zowel professionelen als amateurs.

#MH370 Morning Update - Nothing new. Seabed Constructor is now over 15 hours without updating her AIS position. I will post as soon as anything changes Kevin Rupp(@ LabratSR) link

Voor de betrouwbare Britse wetenschapper Richard Cole en de Amerikaanse 'precision machinist' Kevin Rupp, bijvoorbeeld, die regelmatig kaartjes op sociale media postten over de vorderingen in de speurtocht. Tot woensdag, toen Kevin Rupp meldde dat de Seabed Constructor al meer dan 15 uur van de radar was verdwenen. Cole schreef op Reddit: "Ik denk dat het AIS van de Constructor uitgeschakeld is. De vraag is of dit een foutje is van iemand die de instellingen wou aanpassen voor het vertrek naar Fremantle dan wel of dit doelbewust is."

Whatever strategy you have now @Ocean__Infinity, - wrong one. Request your vessel #SeabedConstructor turn on its AIS & allow ppl like @richard_e_cole @LabratSR @Airlandseaman report fairly & accurately. Otherwise you create a vacuum quickly filled by idiots/speculation. #MH370 Air Investigation(@ AirInvestigate) link

Al snel waren de ironische vergelijkingen met het zoekobject zélf niet van de lucht. Ook de MH370 verdween immers op mysterieuze wijze van de radar, nadat het trackingsysteem was uitgezet, minder dan een uur na het opstijgen in Kuala Lumpur op 8 maart 2014.

Op Twitter werd Ocean Infinity meteen opgeroepen om het AIS van hun schip weer aan te zetten, al was het maar om (idiote) speculatie tegen te gaan. Die bleef inderdaad niet uit. Sommigen vermoeden dat Ocean Infinity zich financieel wil indekken voor een eventueel mislukte missie en daarom een ommetje maakte om iets anders te onderzoeken, met name het bekende scheepswrak S.V Inca. Dat Peruviaans cargoschip verdween meer dan 100 jaar geleden op de route naar Sydney. Bij een vorige zoektocht naar MH370, in januari 2016, botste het zoekschip Havila Harmony al op dit wrak dat op zo'n vier kilometer diepte in de Indische Oceaan ligt. De S.V Inca werd het laatst gezien op 10 maart 1911 in Callao, vanwaar het koers zette naar Sydney. Ook daar speculatie troef, wat de lading betreft dan. Die gaat tot erg waardevolle schatten verscholen in het ruim van de S.V Inca.

Terug naar de Seabed Constructor. Gisteren stond het AIS ervan weer aan. Het schip is op weg naar Perth in West-Australië, waar het op 8 februari zal aanmeren in Fremantle. Dan zullen er brandstof en levensmiddelen worden bijgetankt om daarna de speurtocht verder te zetten. Eind deze week zou Ocean Infinity ook een update geven van de zoekresultaten, al dan niet met een woordje uitleg over het zo lang uitgeschakelde volgsysteem.

Interested if someone like @Airlandseaman or @richard_e_cole with inside connections can help fill us in soon. These types of blackouts are just opportunities for conspiracies to abound. My assumption for now: something wrong with AIS transponder. HawkeyeErik(@ eriksnewton) link