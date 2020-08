Huwelijksvideo legt verwoestende moment van explosie in Beiroet vast PV

06 augustus 2020

12u10

Bron: De Morgen 14 In een huwelijksvideo die begint met enkele shots van een 29-jarige bruid, is te zien hoe de explosie in Beiroet de stad verwoestte. Op het filmpje is de kracht van de ontploffing duidelijk zichtbaar. Door de schokgolf wordt de vrouw weggeduwd terwijl glas en puin in het rond vliegt.



Gehuld in een lange witte bruidsjurk en sluier glimlacht Israa Seblani naar de camera voor een romantische trouwvideo. Die beelden worden echter opgeschrikt door een luid gebrom gevolgd door een krachtige explosie. De ontploffing, die op het filmpje de vrouw omverduwt, kostte al aan 135 mensen het leven. De Libanese stad ligt in puin en meer dan 5.000 inwoners raakten gewond.

De 29-jarige bruid die in de Verenigde Staten werkt maar voor haar huwelijk terugkeerde naar Libanon getuigt aan Reuters over het onwezenlijke moment. “Ik wist niet wat er gebeurde en ik was bang dat ik zou sterven.” Ook haar echtgenoot is nog steeds onder de indruk. “Die verwoesting en het geluid, dat is niet te beschrijven”, getuigt hij “Ik heb nog nooit iets gehoord zoals het geluid van die explosie.”

Gewonden helpen

Het koppel vertelt aan Reuters over de paniek vlak na de ontploffing. “Het was erg tragisch en iedereen begon rond te lopen.” De bruid, die als arts werkt in de VS, kon na de ontploffing verschillende gewonden in de buurt helpen.

Toch wil het koppel nog het beste maken van hun huwelijk. “Ik ben me al twee weken aan het voorbereiden voor mijn grote dag. Net zoals elk meisje was ik dolgelukkig omdat ik ging trouwen”, vertelt Seblani.

Het koppel is van plan om terug te keren naar de Verenigde Staten. Volgens hen is het niet mogelijk in de vernielde stad te blijven. Ze maken zich zorgen over de precieze oorzaak en de lakse houding van de autoriteiten over het explosieve materiaal in de haven.