Huwelijksreis draait uit op ware nachtmerrie: "We vreesden dat hij verlamd zou zijn" Sven Van Malderen

04 mei 2018

00u07

Bron: New York Post 0 De huwelijksreis naar Bora Bora is voor een Amerikaans koppel op een tegenvaller van formaat uitgedraaid. John Knight kroop op het dak van een waterhut en waagde de sprong. Alleen had hij de diepte verkeerd ingeschat: in plaats van een zachte plons knalde hij met zijn hoofd tegen het zand. De man brak een nekwervel en liep een ernstig ruggenmergletsel op.

Het koppel was enkele weken eerder getrouwd. Tijdens de laatste dag van hun sprookjesverblijf op het eiland zou het noodlot echter toeslaan. John diende met de boot en een medisch vliegtuig naar het ziekenhuis in Tahiti vervoerd te worden. "In één seconde veranderde een geweldige droomvakantie in onze grootste nachtmerrie", schreef Alana op haar Facebookprofiel. "In het begin had hij zelfs geen gevoel in zijn benen. We vreesden dat hij verlamd zou zijn."

Dat gevoel is intussen teruggekeerd, maar in zijn linkerbeen krijgt hij amper beweging. Ook simpelweg ademhalen kost de nodige moeite. "De hoofdchirurg kan niet verzekeren dat alles in orde zal komen. Tijd zal raad moeten brengen. Hij staat voor een lange lijdensweg, maar is gemotiveerd om aan de therapie te beginnen. Hij wil absoluut weer kunnen lopen."

"Elk uur is anders"

John ligt nu al meer dan twee weken op intensieve. Wanneer hij zal mogen vertrekken, is absoluut niet duidelijk. "Elke dag is anders. Elk uur zelfs. Toen het ongeval zich voordeed, dacht hij dat hij ging verdrinken. Ik ben zelf het water ingesprongen om hem te redden", vertelt Alana nog.

De tortelduifjes hadden elkaar leren kennen via de datingsite match.com. Tijdens een reis naar New York vroeg John zijn grote liefde ten huwelijk. Zijn vrienden zijn nu een geldinzamelingsactie gestart om speciaal transport naar Amerika te regelen én de medische kosten op te vangen.

Stressvolle periode

"John is verzekerd, maar het is nog niet duidelijk of die stevige factuur uitbetaald zal worden", klinkt het. "Er zijn volop discussies aan de gang en dat veroorzaakt natuurlijk de nodige stress. Alana overnacht in een hotel vlakbij, maar dat moet ze ook uit eigen zak betalen." In acht dagen tijd is al ruim 83.000 dollar (70.000 euro) verzameld.

"Het is een lastige periode. Gelukkig kunnen we rekenen op de steun van vrienden, familie én onbekenden. Zij sleuren er ons op dit moment doorheen", besluit Alana.