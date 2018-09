Huwelijksaanzoek tijdens vlucht heeft nare gevolgen voor stewardess Karen Van Eyken

17 september 2018

17u50

Bron: News.com.au; Asia One 1 Het vliegtuig hing al een half uur in de lucht toen een passagier aanvoelde dat zijn moment was gekomen. Hij stond recht en stelde dé vraag aan de vrouw van zijn leven: een stewardess van 'China Eastern Airlines'. Ze zei 'ja' en een luid applaus barstte los. Maar het onverwachte huwelijksaanzoek kwam de airhostess duur te staan.

"Ik wist echt niet dat mijn vriend me tijdens deze vlucht ten huwelijk zou vragen, bedankt dat jullie mijn getuigen waren", stamelde ze destijds.

Maanden nadat ze 'ja' zei tegen haar grote liefde in volle vlucht, viel abrupt haar ontslagbrief in de bus. Op 10 september werd de airhostess de laan uitgestuurd nadat ze in mei ten huwelijk was gevraagd tijdens de uitoefening van haar job.

"De gebeurtenis zorgde ervoor dat ze geen acht sloeg op de veiligheid van de passagiers", stond er naar verluidt in de brief. "Het romantische privémoment veroorzaakte tumult onder de passagiers en dat was extreem onverantwoord in het kader van de veiligheid", klonk het nog.

Op sociale media vinden velen het ontslag "onmenselijk". Anderen brengen dan weer begrip op voor de beslissing van de luchtvaartmaatschappij en wijzen erop dat een huwelijksaanzoek tot de privésfeer behoort.

Hieronder kan je het bewuste fragment bekijken: