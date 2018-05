Huwelijk wordt begrafenis: koppeltje sterft luttele uren voor ze zouden trouwen avh

12 mei 2018

12u24

Bron: Mirror 4 Gisteren had de mooiste dag van hun leven moeten worden, maar het werd hun laatste dag. Het Braziliaanse koppel Luana Alves (36) en Rodrigo Noguiera (31) reed in de vroege uurtjes naar huis nadat ze de laatste hand hadden gelegd aan de voorbereidingen van hun huwelijk, toen ze plots frontaal op een tegenligger botsten. Voor zowel Luana als Rodrigo kon geen hulp meer baten.

Gisterochtend zouden ze elkaar het jawoord geven in een kerk in Passos in het zuidoosten van Brazilië. Maar enkele uren voor ze zouden trouwen, sloeg het noodlot toe. Toen ze een auto probeerden in te halen, reden ze frontaal in op een tegenligger. Bruid in spe Luana stierf ter plekke, Rodrigo stierf enkele uren later in het ziekenhuis. Ook de onfortuinlijke tegenligger overleed later in het ziekenhuis.

Veel familieleden en vrienden waren al in Passos aangekomen voor het huwelijk van Luana en Rodrigo, maar plots moesten alle trouwplannen plaats ruimen voor voorbereidingen voor een begrafenis. De familie besloot om de begrafenis op dezelfde dag te organiseren als het huwelijk.

Couple’s wedding turned into a funeral after both die hours before they were due to marryhttps://t.co/N0846ixGx4 pic.twitter.com/9GCcUIf9WQ Daily Mirror(@ DailyMirror) link