Huwelijk van korte duur: man duwt vrouw na twee weken van parkeergarage Redactie

04 juni 2019

06u47

Bron: AD.nl 3 Een pasgetrouwde man uit het Amerikaanse Illinois is afgelopen weekend gearresteerd omdat hij ervan wordt verdacht zijn vrouw van een parkeergarage te hebben geduwd. De vrouw overleefde de val niet. Het stel was pas op 22 mei in Las Vegas in het huwelijk getreden.

Toen de gealarmeerde politie zondagnacht het lichaam van de 27-jarige Allissa Martin aantrof, maakte haar man, de 30-jarige Bradley Jenkins, een ‘geagiteerde indruk’ terwijl hij over het lichaam van zijn overleden vrouw gebogen zat. Zo staat in rechtbankdocumenten te lezen volgens The New York Post. Hij leek bovendien dronken.



Volgens Jenkins was het stel met een aantal collega’s naar een honkbalwedstrijd geweest tussen de Saint Louis Cardinals en de Chicago Cubs toen ze ruzie hadden gekregen. Hij ontkende echter dat hij zijn vrouw had aangeraakt.



Maar bij nader onderzoek trof de politie de mobiele telefoon van de vrouw aan op de zevende etage van de parkeergarage. Met haar camera bleek de vrouw de ruzie te hebben vastgelegd. Op de video is te horen hoe Allissa Martin naar haar man schreeuwt dat hij moet stoppen haar in het gezicht te stompen. Vervolgens valt de telefoon op de grond en even later is een plof te horen van een lichaam dat op de grond valt.

Volgens de politie al met al voldoende bewijs om de man voorlopig vast te houden. Zijn borgsom is vastgesteld op 100.000 dollar.