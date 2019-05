Huwelijk van extreemrechtse politicus in woelig vaarwater na schandaalvideo: “Lieve Philippa, ik hoop dat je me kan vergeven” Karen Van Eyken

21 mei 2019

15u28

Bron: Heute, Die Welt 1 Heinz-Christian Strache van de Oostenrijkse extreemrechtse partij FPÖ zit in slechte papieren sinds eind vorige week een schandaalvideo opdook waarin hij zich bereid toonde om zich te laten omkopen. Hij wilde daarbij naar eigen zeggen indruk maken op een “aantrekkelijke” Russische vrouw die beweerde familie te zijn van een oligarch. Strache trad daarop af als Oostenrijks vicekanselier en als partijvoorzitter. En zijn huwelijk is eveneens in woelig vaarwater verzeild geraakt. Zijn echtgenote heeft voor het eerst gereageerd: “Ik ben gechoqueerd en moet alles op een rijtje zetten”.

Het omstreden filmpje uit 2017 kwam afgelopen weekend aan de oppervlakte en bracht Strache in opspraak. In de uitgelekte video is te zien hoe de toenmalige leider van de FPÖ tijdens een vakantie op Ibiza zich bereid toonde om zich te laten omkopen door een vrouw die zich presenteerde als een familielid van een Russische miljonair.

Ook voor zijn echtgenote Philippa was dit een bittere pil om te slikken, zo vertrouwde ze toe aan het Oostenrijkse boulevardblad Heute. Hun huwelijk verkeert in crisis. “Ik ben gechoqueerd en moet mijn gedachten ordenen”, verklaarde ze.

Volgens Philippa heeft haar man fouten gemaakt en moet hij nu maar met de gevolgen leven. “Het zijn al bewogen dagen geweest. Maar van nature kijk ik altijd vooruit. Ook nu! Ik hou me sterk voor ons kind en blijf me inzetten voor projecten die het dierenwelzijn bevorderen.” Philippa beviel op nieuwjaarsdag van hun zoontje Hendrik. (lees verder onder foto)

Toen Strache afgelopen zaterdag zijn aftreden als vicekanselier en partijvoorzitter aankondigde, verontschuldigde hij zich ook bij zijn echtgenote. “Ik heb me als een tiener gedragen die wilde opscheppen. Ik wilde met mijn machogedrag indruk maken op de aantrekkelijke Russische gastvrouw, die claimde een nichtje te zijn van een oligarch”, legde hij uit.

“Hiermee heb ik de belangrijkste mensen in mijn leven, waaronder mijn vrouw, pijn gedaan”, aldus Strache zaterdag. Vervolgens richtte hij zich rechtstreeks tot zijn vrouw. “Lieve Philippa, ik kan begrijpen dat je gekwetst en diep teleurgesteld bent. Ik hoop dat je me kan vergeven want het spijt me echt. Ik wil me van harte bij jou verontschuldigen.”

Zijn vrouw laat voorlopig in het midden of de brokken zullen kunnen gelijmd worden.

Ook bondskanselier Kurz (ÖVP) was niet mals voor zijn voormalige vicekanselier. “Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat er nu moet gebeuren”, aldus Kurz. “Maar wat er op deze video te zien is, is een groot schandaal. Het betekent het einde van zijn politieke carrière en heeft vermoedelijk ook strafrechtelijke consequenties”. Volgens Kurz gaat het duidelijk om machtsmisbruik, om een voorstel tot corruptie en een aanval op de vrije pers.

De rechts-populistische FPÖ heeft ondertussen al haar ministers uit de regering teruggetrokken.