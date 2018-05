Huwelijk prins Harry en Meghan Markle is pas zaterdag, maar Britse royaltyfans kamperen nú al voor St. George's Chapel lg

16 mei 2018

12u06

Bron: AP 1

Het Britse koningshuis heeft duidelijk een aantal fervente fans die het koste wat het kost het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle op de eerste rij willen meemaken. Daarom kamperen ze nu al voor het St. George's Chapel in Windsor Castle, waar het huwelijk over drie dagen zal plaatsvinden. "We hebben deze plek gekozen omdat de koets hier zal keren. Zo zullen we het koppel goed kunnen zien", zegt superfan Maria Scott.