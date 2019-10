Huwelijk in Amerikaans stadje wordt gewelddadig onderbroken door schutter: minstens twee gewonden AW

12 oktober 2019

18u51

Bron: Belga 6 Een man heeft vanmorgen (lokale tijd) het vuur geopend in een kerk in Pelham, een stadje in New Hampshire, in het noordoosten van de Verenigde Staten. Op dat moment was er een huwelijk aan de gang. Er vielen minstens twee gewonden. De dader werd overmeesterd door enkele gasten en opgepakt, zo meldt de gouverneur van New Hampshire, Chris Sununu.

Omstreeks 10 uur (lokale tijd) kreeg de politie een oproep binnen in verband met een schietpartij in de kerk. Eenmaal gearriveerd waren enkele bruiloftsgasten geslaagd in het overmeesteren van de schutter. De mannelijke verdachte werd daarop naar het politiebureau gevoerd. Voorlopig is het nog onduidelijk wat het motief van de schutter was.

De hulpdiensten troffen twee slachtoffers aan, een man en een vrouw, met schotwonden. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht en krijgen daar de nodige verzorging. Nog een derde slachtoffer werd met lichte verwondingen door de hulpdiensten opgevangen.

Het schietincident vond plaats in de New England Pentecostal Church in Pelham, een stad van 14.000 inwoners.

Video from Pelham, NH scene. A number of ambulances, state, and local police pic.twitter.com/uyQ2cOeoT0 Korey O'Brien(@ koreyobrienTV) link