Huurmoordenaar van Pablo Escobar opgepakt na dreigtweet

kv

25 mei 2018

20u09

Bron: Belga

0

Twee dagen voor de presidentsverkiezingen in Colombia is de vroegere huurmoordenaar van drugsbaron Pablo Escobar gearresteerd. Jhon Jairo Velásquez alias "Popeye" had enkele dagen geleden de aanhangers van de linkse presidentskandidaat Gustavo Petro bedreigd.