Huurmoord mislukt, dus probeert opdrachtgeefster (70) huurmoordenaar om te brengen mvdb

15 maart 2018

19u13 2 Net op de dag dat een Amerikaanse schuldig werd bevonden aan het inhuren van een huurmoordenaar, kreeg ze nieuwe aanklachten tegen zich te horen. Linda Gillman (70) zocht in de gevangenis een gedetineerde die op haar beurt die huurmoordenaar moest doden.

De vrouw uit Salt Lake City (Utah) gaf in 2016 haar huurder en klusjesman de opdracht om op zoek te gaan naar een huurmoordenaar. Bedoeling was om Gillmans ex-echtgenoot en diens vriendin te vermoorden. De klusjesman ging akkoord en kreeg meteen 5.000 dollar.

3,3 miljoen dollar

Indien de moord was gemaskeerd als een overdosis, kwam Gillman als begunstigde in aanmerking om drie levensverzekeringen te innen. Ze zou zo tot 3,3 miljoen dollar opstrijken. Volgens dat scenario kreeg de klusjesman een vergoeding van 100.000 dollar. Het plan mislukte, de klusjesman stapte naar de politie en Gillman werd opgepakt.

Ze liet het er niet bij. In de gevangenis zocht Gillman een medegevangene die op haar beurt de klusjesman moest doden. De bajesklante moest na haar vrijlating op borgtocht naar de man op zoek, hem een door Gillman opgestelde brief onder de ogen schuiven en hem verplichten die te ondertekenen.

In de brief werd Gillman volledig vrijgepleit, bij weigering zou hij worden gedood. Ook dat plan mislukte. De cheque van 155.000 dollar die Gillman via haar advocaat had uitgeschreven, leidde niet tot de vrijlating op borg, maar wekte wel de aandacht van de politie. Met de nieuwe aanklachten erbij, riskeert ze een levenslange celstraf. Ze kent haar straf op 26 april.