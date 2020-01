Hut afgebrand, hond dood: man overleeft twintig dagen in ijskoude wildernis van Alaska Karen Van Eyken

13 januari 2020

10u11

Bron: CNN, People 44 Vrienden hadden al wekenlang niets meer van Tyson Steele vernomen en vroegen aan de autoriteiten om eens te gaan checken. De hulpdiensten troffen de man in de wildernis van Alaska aan nadat zijn hut was afgebrand en zijn hond was gestorven. De dertiger had twintig dagen in de vrieskou overleefd. Opgeven stond niet in zijn woordenboek. Beelden van de reddingsactie gaan de wereld rond.

In het filmje van de Alaska State Troopers is te zien hoe Tyson Steele naar een helikopter van de reddingsdienst wuift naast een groot SOS-teken dat hij had gemaakt in de sneeuw in Susitna Valley. Na zijn redding vertelde de 30-jarige avonturier afkomstig uit de Amerikaanse staat Utah wat hem was overkomen.

Een paar weken geleden, in december, schoot de man ‘s nachts wakker en merkte dat het dak van zijn hut in brand stond. Wellicht was de brand ontstaan omdat hij de houtkachel niet goed had aangemaakt. “Mijn hut ging razendsnel in vlammen op”, vertelde Steele. Hij probeerde snel nog wat belangrijke dingen te redden - zoals wat eten, kleding en een slaapzak - en hoopte dat zijn labrador hem naar buiten was gevolgd. Maar daar had hij het mis. Hond Phil, die hem al zes jaar gezelschap hield, kwam om in de brand.

“Ik was hysterisch”, aldus Steele. “Ik begreep er niets van. Ik schreeuwde de longen uit mijn lijf. Ik heb geen woorden voor dit verlies.” Maar ondanks het verdriet moest Steele focus houden om zelf te overleven in ongelofelijk barre omstandigheden. Op zijn telefoon kon hij geen beroep doen want ook die was opgegaan in de vlammen. Contact leggen met vrienden en familie was dus onmogelijk. En zijn dichtste buur woonde 35 km verderop. De man was op zichzelf aangewezen.

Kogels

Hij vreesde dat de ijslaag op de rivieren onvoldoende dik was om veilig te kunnen oversteken. Dus besloot hij om ter plaatse te blijven en te eten van de blikjes voeding die hij had weten te redden. Hij was blij dat zijn kogels in de brand gebleven waren. “De verleiding had er kunnen zijn om mezelf uit mijn lijden te verlossen”, vertelde de avonturier.

Hij hoopte dat zijn vrienden ongerust zouden worden en de autoriteiten zouden verwittigen. Indien er na 35 dagen nog geen hulp zou zijn, dan zou hij zelf op pad gaan, zo had hij voor zichzelf uitgemaakt.

Geïmproviseerde schuilhut

In afwachting van zijn redding sliep Steele de eerste twee nachten in een zelfgebouwde iglo voordat hij met wat spullen een geïmproviseerde schuilhut bouwde. Gedurende tien dagen had hij nog licht van een zaklantaarn. Daarna was de batterij leeg.

Op 9 januari - ongeveer drie weken nadat hij was gestrand - zag Steele de helikopter van de Alaska State Troopers boven hem vliegen. Zijn redders hadden hem gevonden nadat ze waren gewaarschuwd door zijn ongeruste vrienden.

De hulpverleners schonken Steele een maaltijd van McDonald’s terwijl hij zijn onwaarschijnlijke verhaal aan hen vertelde.

Hond

Nu wil de man zo snel mogelijk herenigd worden met zijn familie. “Ik keer terug naar mijn familie in Salt Lake City. “Maar dat betekent niet dat ik terug naar ‘huis’ ga want mijn ‘thuis’ is hier.”

“Maar ze hebben een hond,” besloot hij. “En die hond gaat wellicht een therapeutisch effect hebben en me hier doorheen helpen.”

Feit is dat Tyson Steele heeft bewezen een man van ‘staal’ te zijn. Een overlever. En voor zo’n man lonkt altijd wel ergens het avontuur.