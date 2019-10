Hunter Biden stapt op bij Chinees bedrijf Redactie

13 oktober 2019

16u58

Bron: AD.nl 1 Hunter Biden (49), zoon van de voormalige Amerikaanse vice-president Joe Biden, stapt eind oktober uit het bestuur van het Chinese investeringsbedrijf waar hij werkzaam is. Dat maakt de advocaat van Biden bekend in een verklaring. Het is voor het eerst dat Hunter van zich laat horen sinds het begin van de Oekraïne-affaire waarin hij een prominente rol heeft.

In de verklaring staan nog meer details over het werk dat hij in China doet, en tussen 2014 en 2019 in Oekraïne deed. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Hunter Biden beschuldigd van betrokkenheid bij corruptie in beide landen. Trump zegt dat toenmalig vice-president Joe Biden druk heeft gezet op Oekraïne om een onderzoek naar het bedrijf waar zijn zoon werkte, Burisma, te staken.

In de verklaring van Hunter Biden staat ook dat hij stopt met al zijn buitenlandse werk als zijn vader wordt verkozen tot president van de Verenigde Staten in 2020. Biden hoopt het volgend jaar voor de Democraten tegen Trump op te nemen in de presidentsverkiezing.



Trump heeft Oekraïne en China gevraagd om een onderzoek te starten naar vader en zoon Biden. Beide landen hebben laten weten zich niet te willen mengen in interne Amerikaanse zaken. Democraten in het Huis van Afgevaardigden zijn dan weer een onderzoek naar het afzetten van de president gestart vanwege dat verzoek aan Oekraïne.

