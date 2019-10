Hunter Biden ontkent illegale activiteiten in Oekraïne: “Heb ik iets ongepast gedaan? Nee, op geen enkele manier” KVE

15 oktober 2019

15u58

Bron: Belga 1 In een interview met ABC News heeft Hunter Biden, de zoon van presidentskandidaat Joe Biden, ontkend dat hij illegaal zou hebben gehandeld in de zaak rond zijn professionele activiteiten in Oekraïne. Die activiteiten liggen aan de basis van het impeachment-onderzoek tegen Amerikaans president Donald Trump.

De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt Hunter Biden van corruptie vanwege zijn activiteiten met een Oekraïens bedrijf, Birisma, waarvan hij tussen 2014 en 2019 lid was van de raad van bestuur.

"Achteraf gezien denk ik dat ik dat slecht heb ingeschat", vertelde Biden in het interview over zijn betrokkenheid bij buitenlandse ondernemingen in Oekraïne en China. Die professionele activiteiten hebben de huidige loop van zijn vaders presidentiële campagne bemoeilijkt. "Maar, heb ik een ethische fout gemaakt? Absoluut niet." Hij voegde er wel aan toe dat het misschien niet slim was geweest om zich in een dergelijke ‘swamp’ te begeven.

"Ik heb ervoor gezorgd dat een paar zeer onethische mensen op illegale wijze hebben geprobeerd om mijn vader iets aan te doen. Daar heb ik een fout gemaakt", zei Biden in het exclusieve interview. "Dus daar neem ik de volledige verantwoordelijkheid voor. Heb ik iets ongepast gedaan? Nee, op geen enkele manier."

‘Corrupt’

De Oekraïense activiteiten van Hunter Biden liggen aan de basis van het impeachment-onderzoek tegen Trump. De Amerikaanse president en zijn advocaat Rudy Giuliani, hebben al meermaals beweerd, zonder harde bewijzen tot nu toe, dat Hunter corrupt gehandeld heeft in China en Oekraïne.

Nadat een klokkenluider het nu beruchte telefoontje van Trump met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky uit de doeken heeft gedaan, beschuldigden de democratische parlementsleden Trump ervan zijn macht te hebben misbruikt door er bij de Oekraïense autoriteiten op aan te dringen een onderzoek naar de Bidens instellen.

Zondag beloofde Hunter Biden ook al tegen eind deze maand ontslag te nemen uit een Chinese investeringsmaatschappij en beloofde hij ook om elke buitenlandse job te laten schieten als zijn vader volgend jaar zou verkozen worden tot Amerikaans president.

